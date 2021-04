Girls in Tech invita a jóvenes a participar en Hacking for Humanity Latin America

Hacking for Humanity Latin America es un maratón de programación, en modo virtual, con duración de 2 semanas que se realizará del 8 al 23 de mayo del 2021.

La pandemia global de COVID-19, ha tenido un impacto directo en la educación de niños y jóvenes, especialmente en poblaciones vulnerables. Desafortunadamente en México y, en general, en Latinoamérica, muchas personas no cuentan con los recursos necesarios para recibir educación a distancia como acceso a internet, dispositivos electrónicos adecuados (tabletas, teléfonos, computadoras) y, muy importante, la capacitación para ofrecer y/o recibir educación en línea.

Por lo anterior, Girls in Tech (GIT), organización sin fines de lucro centrada en el compromiso, educación, y empoderamiento de las mujeres en la tecnología, invita a desarrolladoras, diseñadoras, científicas y estudiantes de entre 18 y 35 años de edad, con residencia en Brasil, Ecuador, República Dominicana y México, que quieran compartir su conocimiento, creatividad y entusiasmo a participar en la competencia regional Hacking for Humanity Latin America un maratón de programación, en modo virtual, con duración de 2 semanas que se realizará del 8 al 23 de mayo del 2021.

Los participantes de Hacking for Humanity Latin America deberán diseñar soluciones tecnológicas que brinden acceso a programas educativos en materia de habilidades blandas a distancia que puedan utilizarse en comunidades en donde el acceso a internet es limitado o inexistente.

Puede ser un recurso dirigido a maestros, estudiantes, familiares o varias de las anteriores

Puede estar enfocado en el desarrollo de una habilidad blanda en específico, o de varias habilidades a la vez

Debe funcionar sin acceso a Internet

El diseño de la solución debe basarse en investigación sobre la habilidad en sí

Habilidades blandas

Para alcanzar mayor bienestar personal, social y laboral, existen habilidades igual de importantes que la inteligencia académica. Estas son las habilidades blandas, aquellas que están relacionadas con la puesta en práctica de una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, aptitudes y capacidad de acercamiento con los demás.

Las personas con habilidades blandas, por lo general, trabajan bien en equipo, están orientadas a resultados y son flexibles en su forma de trabajar y de relacionarse con otros. Algunos ejemplos de habilidades blandas son: comunicación eficiente, trabajo en equipo, proactividad y empatía.

Trabajo en equipo

Girls in Tech se fundó bajo los valores de inclusión e igualdad, tanto hombres como mujeres son bienvenidos a participar en Hacking for Humanity Latin America. Cada participante deberá registrarse individualmente, leer y aceptar los términos y condiciones publicados en la plataforma de DevPost de Girls in Tech

Los equipos de trabajo deberán ser de 3 a 5 personas que se trabajarán y comunicarán de manera remota utilizando la plataforma Webex Teams de Cisco.

No se aceptarán trabajos individuales; sin embargo, si una persona quiere participar y no tiene equipo, puede inscribirse y unirse a algún equipo existente, o bien, conformar uno nuevo con otros participantes inscritos.

El equipo deberá integrarse en su mayoría por mujeres y ser liderado por una de ellas.

La líder del equipo debe inscribir al equipo en DevPost de Girls in Tech

Los miembros del equipo deben residir en alguno de los países de los capítulos de GIT participantes: Brasil, Ecuador, República Dominicana y/o México.

El código utilizado en la creación del proyecto debe ser original y cada equipo deberá entregar su proyecto en la página de DevPost de Girls in Tech antes de las 11:45 pm EDT del 23 de mayo del 2021.

Evaluación y premios

El comité de evaluación de Hacking for Humanity Latin America estará conformado por un total de ocho jueces. Cada capítulo (país) GIT participante, contará con dos jueces invitados, quienes evaluarán los trabajos con criterios específicos que sumarán un total de máximo 20 puntos. Los jueces y premios serán dados a conocer en las próximas semanas en la página de DevPost de Girls in Tech

El primer lugar recibirá 2 mil dólares en efectivo y el segundo y tercer lugar recibirán premios en especie de nuestros patrocinadores.

Fecha del evento: 8 al 23 de mayo / Registro hasta antes del 8 de mayo: http://bit.ly/GITH4H