Estos son los Gift Sets de Bath & Body Works para San Valentín

Los gift sets incluyen algunos de los productos más representativos de Bath & Body Works, como: shower gel, fragance mist, body lotions y más.

Si estás buscando comprar el regalo perfecto para San Valentín, Bath & Body Works tiene las mejores opciones para consentirte con las fragancias perfectas que celebran el amor.

Los gift sets incluyen algunos de los productos más representativos de la marca, como: shower gel, fragance mist, body lotions y cremas ultra hidratantes; los cuales los podrás encontrar en distintas fragancias para todo tipo de gustos.

Nuestras recomendaciones para este San Valentín son:

– Perfect Peony: Las peonias son flores exóticas que se relacionan con la belleza, el amor y la felicidad. Es así como Bath & Body Works, creó esta nueva fragancia llamada Perfect Peony, que captura la belleza de las peonias brillantes en los campos bañados por el Sol. Su aroma creado a partir de una mezcla de peonias, aceite de manzana natural y sándalo hacen de su fragancia la más concentrada y duradera. Este kit contieneuna crema hidratante para cuerpo de uso diario (236ml), un gel de baño (295ml), y un fine fragance mist (236ml).

– Into the Midnight: El intenso aroma de esta fragancia lleva los sentidos al máximo gracias a su esencia de jazmín de medianoche con una mezcla de bayas del bosque que hacen de esta línea,Into the Night una colección sumamente femenina, seductora y atemporal. Este kit contieneuna crema hidratante para cuerpo de uso diario (236ml), un gel de baño (295ml) así como un fine fragance mist (236ml).

-In the Stars: Este kit le dará un extra brillo a tu ser querido. La fragancia brilla como ninguna otra fórmula. Está hecha con notas de aroma provenientes del ámbar, sándalo, tangelo y madera blanca o white agarwood, uno de los ingredientes más lujosos en el mundo. Incluye una bolsa de regalo para guardar los productos, crema de manos un gel de ducha (236ml), un fine fragance mist (236ml) y una crema ultra hidratante (295ml).

Estos sets de regalo y muchos otros productos de las diferentes lineas de la marca están disponibles en tiendas físicas, en el e-commerce, y Whatsapp.

¡Disfruta de la mejor época del año acompañado de las mejores fragancias de Bath & Body Works!

Para más información: http://www.bathandbodyworks.mx/