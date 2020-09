Gamers necesitan proteger consolas contra variaciones de energía

Encuesta evidenció que el 41% de los gamers no utilizan ningún tipo de accesorio para proteger sus equipos de las fluctuaciones en el voltaje.

Al contrario de la mayoría de los sectores, la industria de los videojuegos será una de las grandes ganadoras con el avance de la COVID-19. Según datos de la consultora NewZoo, con la implementación de las medidas de confinamiento, se incrementaron las horas de juego de los más de 2,500 millones de usuarios en el mundo, por lo que se espera un crecimiento en sus ventas a nivel mundial del 9.3%, cerrando el año con una recaudación superior a los 159,300 millones de dólares.

En México, donde los 72.5 millones de jugadores también han intensificado el consumo de los esports, se pronostica un cierre de año con una recaudación mayor a los 2,200 millones de dólares, lo que significa un aumento del 18% en las ventas totales, situando a nuestro país como uno de los 10 mercados más grandes en el mundo y el número uno en América Latina.

Este hito marca una revolución en el consumo, donde el gaming se coloca como el segmento que más ingresos genera a la industria del entretenimiento, aún por encima del cine y la música juntos. Una de las razones de este fenómeno se explica en su alcance, puesto que traspasa las barreras de género, edad y conectividad. Un estudio realizado por The CIU indica que, entre los jugadores, el 45% son mujeres, el 42.3% son mayores a los 25 años y el 70% emplea su teléfono móvil como plataforma para acceder a un amplio catálogo de opciones.

“Los videojuegos han provocado una revolución cultural donde se ha dejado de ser un espectador para convertirse en un protagonista de la historia. Esta es una gran oportunidad para el desarrollo de la tecnología, donde las mejoras en los procesadores y la protección de energía optimizarán la experiencia de juego, a la par que disminuirán su impacto en el medio ambiente. Es buen momento para sumarse a la evolución de una industria en crecimiento”, opina Alejandro Sánchez, director general de CyberPower Systems México, empresa líder en el diseño y la fabricación de soluciones de energía.

La inversión y los riesgos

El acelerado crecimiento de esta industria ha detonado un avance tecnológico sin precedentes que busca mejorar la experiencia de juego, trasladando la cuarta pared hacia una realidad virtual que involucra al usuario mediante el uso de consolas o pc gamers especializadas que elevan su nivel de interacción, no obstante, la integridad del equipo utilizado puede verse seriamente comprometida por un simple fallo en la red eléctrica.

Una encuesta realizada por CyberPower y Esports State, la empresa especializada en la organización de torneos electrónicos más grande de México y Latinoamérica, con un promedio mayor a los 3 millones de usuarios mensuales, reveló que más del 65% de los jugadores han experimentado algún tipo de daño en sus equipos, derivado de una falla en la red eléctrica. Aunado a ello, casi el 70% indicó que han perdido puntos o partidas importantes por esta misma causa.

Este hecho cobra especial relevancia debido a la fuerte inversión realizada, ya que, la combinación del costo de una consola promedio y un videojuego pueden superar los 6 mil pesos. El riesgo se vuelve aún mayor cuando se adquiere una pc gamer especializada, mismas que varían sus precios entre los 20 mil – 50 mil pesos, representando una pérdida cuantiosa cuando se ven afectadas por las subidas y bajadas de tensión en la red.

En México, las más de 75 mil 500 tomas ilegales de luz generan una sobrecarga de la red eléctrica de hasta el 50%, cifra que aumenta considerablemente durante la temporada de lluvias (CFE). Estas variaciones en el voltaje son responsables del 87% de los problemas de energía en el país.

Aunado a ello, el mismo confinamiento que ha disparado las ventas de videojuegos en el país se vuelve en su contra, con registros que indican un aumento de hasta el 30% en el consumo doméstico de electricidad desde el inicio de la cuarentena, llevando al límite de su capacidad al suministro de energía.

Un plan de protección

La misma encuesta realizada por CyberPower y Esports State evidenció que el 41% de los gamers no utilizan ningún tipo de accesorio para proteger sus equipos de las fluctuaciones en el voltaje, mientras que, alrededor del 50% declaró hacer uso de un regulador de voltaje o un supresor de picos como medida protectora, e inclusive, una mezcla de ambos, no obstante, estos accesorios no suponen una garantía de protección ante las fallas eléctricas.

A pesar del gran número de irregularidades que presenta el servicio de energía en nuestro país, menos del 8% de los usuarios indicó utilizar un UPS como medida de protección contra estos fenómenos. Una cifra que desvela el gran desconocimiento que existe entrono de las necesidades de protección de energía, incluso para usuarios especializados en los esports.

“Las variaciones en el voltaje representan una gran amenaza para los equipos especializados de los usuarios, desde una interrupción en la experiencia de juego hasta el daño parcial o total de nuestras consolas. Por esa razón, contar con un UPS se convierte en una oportunidad para evitar el daño y resguardar nuestra inversión”, concluyó Alejandro Sánchez.

El uso de protectores contra sobretensiones como supresores de picos o reguladores de voltaje, conforman la primera línea de defensa para los equipos, no obstante, los UPS comprenden el siguiente nivel de respuesta, asegurando la alimentación eléctrica aun después de un apagón, además de regular las variaciones del voltaje, protegiendo los equipos conectados a ellos.

Para más información, visite www.cyberpower.com/mx.