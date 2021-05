5 gadgets para hacer tu auto más inteligente

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Lo que hasta hace unos años era inimaginable, ahora es una realidad. Esta tendencia ha alcanzado al mundo del automovilismo: varias marcas han...

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Lo que hasta hace unos años era inimaginable, ahora es una realidad. Esta tendencia ha alcanzado al mundo del automovilismo: varias marcas han desarrollado gadgets, ya sea para modernizar un modelo más antiguo o para ayudar a que tu vehículo de última generación alcance su máximo potencial.

Estos gadgets pueden ayudar a que tu coche sea compatible con nuevas tecnologías y tenga una mayor conectividad, además de ofrecer herramientas para que la experiencia de manejar sea menos complicada. Los productos son muy variados y destinados a solucionar un sinfín de situaciones: desde poder cargar tu celular en el auto o mandar música desde tus plataformas de streaming, hasta cámaras de seguridad.

De acuerdo con Kavak.com, plataforma de compra-venta de autos seminuevos, a la hora de comprar un automóvil seminuevo es importante revisar sus características mecánicas y sus interiores, así como el equipamiento con el que cuenta.

Si el vehículo que te interesa no es último modelo y carece de algunos de estos elementos, no te preocupes, puedes actualizarlo con la instalación de uno o más de estos artilugios. En este sentido, Kavak te recomiendo cinco gadgets para hacer tu auto más inteligente:

Cámara en el tablero. Es difícil determinar quién tuvo la culpa durante un choque o algún otro accidente automovilístico. Contar con este gadget puede ayudar a que este tipo de situaciones se deliberen de manera más sencilla. Este tipo de cámaras se colocan en el tablero y se prenden junto con el motor. Lo que graban, se puede trasladar a tu dispositivo móvil. En este tipo de escenarios, puedes tener una grabación que demuestre tu inocencia.

Espejo contra puntos ciegos. Es normal que los vehículos de nueva generación cuenten con algunas funciones digitales que alertan sobre los puntos ciegos; sin embargo, si cuentas con un automóvil menos moderno o piensas comprar uno sin estas características, puedes sortear este problemas al comprar un espejo adherible o adicional que desempeñe esta función. De esta manera estarás mejor preparado para evitar accidentes.

Sistema para estacionarte. Si eres de las personas que sufren al estacionarse, este mecanismo puede serte de gran utilidad. El sistema cuenta con sensores que te ayudan a prevenir choques o accidentes a la hora de estacionarte. Cuando hay alguien cerca o estás por impactar una pared o algún coche, el sistema te alerta.

Adaptadores USB y Bluetooth. La mayoría de los automóviles modernos cuentan con estos dos sistemas en su equipamiento básico; no obstante, hay vehículos más antiguos que no contienen estas especificaciones. En la actualidad, no contar con entrada USB o bluetooth en tu auto es algo casi inimaginable. Afortunadamente existen adaptadores que solucionan este problema de manera eficiente. Con estos gadgets puedes cargar tus dispositivos, hacer llamadas o escuchar música.

Sistema OBD. Este gadget se conecta al puerto de comunicaciones OBD del coche y te puede ofrecer información sobre tu historial de manejo y el estado de tu auto al conectarse a tu celular. Esta herramienta te puede ayudar a ahorrar en tu consumo de gasolina y reducir emisiones, ya que te avisa cuando estás alcanzando el punto más económico de tu vehículo.