Aprendizaje continuo, clave para evitar el rezago laboral y profesional

D2L, líder mundial en tecnología de aprendizaje, publicó el informe “El futuro del aprendizaje a lo largo de toda la vida”, el cual hace un análisis profundo de las habilidades que requiere la fuerza laboral actualmente, entre las que destaca la formación continua para evitar el rezago profesional.

El futuro del aprendizaje a lo largo de toda la vida

El documento subraya que hoy en día no se abordan adecuadamente los cambios en el universo de las habilidades esperadas. Ante estos desafíos, surge “el aprendizaje a lo largo de toda la vida”, concepto que se define como el afán constante, voluntario y autónomo de una persona de desarrollar conocimientos y habilidades a lo largo de su vida, ya sea por razones personales o profesionales.

Con la educación de nivel primario y secundario como punto de partida, este aprendizaje a lo largo de toda la vida se enfoca más en aquellas oportunidades educativas y de capacitación a lo largo de la adultez (antes, durante e incluso después de la etapa laboral) que conllevan resultados específicos en materia de inserción laboral, logro profesional y crecimiento personal. Las oportunidades del aprendizaje a lo largo de toda la vida incluyen no solo las formas de aprendizaje formales y académicas, sino también las informales y no estructuradas.

La posibilidad de acceder a la formación continua se está volviendo un componente cada vez más necesario del desarrollo económico de las comunidades.

El informe “El futuro del aprendizaje a lo largo de toda la vida”, responde las preguntas más importantes del tema, entre ellas: ¿cómo se manifiesta el aprendizaje a lo largo de toda la vida en lo concreto? ¿Dónde están los sistemas a tal fin hoy en día, y con qué finalidad se aplican? ¿cómo pueden adaptarse nuestros sistemas educativos, de capacitación, de empleo y de desarrollo profesional con el fin de brindar más oportunidades para este tipo de aprendizaje, calibradas de acuerdo con las habilidades exigidas por los empleadores y las necesidades de los trabajadores?

El documento expone dos tendencias:

La población activa está cambiando de empleo o de vocación con más frecuencia, por elección o por necesidad, y esto se debe a los avances tecnológicos.

No es tanto el logro académico lo que determina la inserción en el mercado laboral, sino la capacidad de cada individuo de demostrar que cuenta con las habilidades necesarias para la tarea encomendada.

La pérdida progresiva de valor de las habilidades duras hace que una persona deba actualizar sus habilidades o desarrollar otras completamente nuevas a lo largo de su carrera, para evitar quedarse afuera del mercado laboral.

Una de las conclusiones de la edición 2018 del informe The Future of Jobs, sobre el futuro del trabajo, elaborado por el Foro Económico Mundial, es que “todos tendremos que convertirnos en alumnos de por vida”.

De acuerdo con el McKinsey Global Institute, en términos macroeconómicos, hasta 375 millones de trabajadores a nivel mundial —o sea, el 14 % de la fuerza laboral— puede encontrarse ante la necesidad de cambiar de trabajo y aprender nuevas competencias para el 2030. El porcentaje es muy superior en las economías desarrolladas, afectando hasta un tercio de la fuerza laboral en los Estados Unidos y Alemania, y casi la mitad en Japón.

Por su parte, una encuesta mundial sobre recursos humanos, realizada en 2019 por Deloitte entre 10,000 líderes de diferentes países y sectores, identificó el aprendizaje como la principal necesidad organizacional, por sobre el liderazgo, el acceso al talento humano, y otras problemáticas urgentes.

Tan solo una pequeña minoría (11 %) de los adultos en edad laboral de los países miembros de la OCDE dicen que desean capacitarse pero no pueden, por falta de tiempo, de fondos, de apoyo de su empleador, o por razones familiares. Y aun así, casi la mitad refiere no haber recibido capacitación alguna en todo un año, y no manifiesta ningún deseo de acceder a ella.

El actual panorama del aprendizaje a lo largo de toda la vida se caracteriza, por un lado, por una fuerte demanda entre los integrantes de la población activa y, por el otro, por fallas en términos de participación y motivación de los alumnos de edad adulta (en particular, los menos calificados). Hay carencias de disponibilidad, calidad y afinidad con las exigencias del mercado laboral y las necesidades de los empleadores.

D2L cree que el futuro habrá de exigir una “vida permeada por el aprendizaje”, caracterizada por una constante inclinación a aprender, y por la presencia de oportunidades intensivas y puntuales de adquirir conocimientos integradas en el tejido cotidiano de la vida, con el fin de preparar a las personas para carreras profesionales exitosas y experiencias de vida plenas.

El informe “El futuro del aprendizaje a lo largo de toda la vida” está disponible para su consulta y descarga de manera gratuita en https://www.d2l.com/es/recursos/informes/el-futuro-del-aprendizaje-a-lo-largo-de-toda-la-vida/