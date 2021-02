Furious Gaming y Gillette Infinity Esports en lo más alto de la LLA Apertura 2021

La Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) sigue al rojo vivo con los líderes Gillette Infinity Esports y Furious Gaming.

La Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) sigue al rojo vivo con los líderes Gillette Infinity Esports y Furious Gaming, que no dan tregua a sus rivales y ambos acumulan 5 victorias para cada uno y tan solo 1 derrota. No obstante, y pese a la supremacía que han demostrado los punteros, la actual temporada ha evidenciado que cualquier cosa puede pasar en la LLA Apertura 2021.

Iniciando con la parte alta de la tabla, Infinity tuvo una semana perfecta y dominó en la arena frente a All Knights y Rainbow7, destacando la precisión y poderío de Whitelotus y Ackerman que presentaron soberbias actuaciones en la Grieta del Invocador. La escuadra del Infinito se posiciona como el equipo más fuerte por resultados, aunque siguen presentando un estilo de juego defensivo y prolongado.

Asimismo, el otro líder: Furious Gaming, hizo lo suyo y mantiene solo una derrota en la actual temporada. Con trascendentales actuaciones de Bugi, que ya se posiciona como el rey de la jungla de este split y Jauny ganando terreno ante los espectadores, la Calavera retoma su gloriosa historia castigando así en la semana 3 a Estral Esports y XTEN Esports que poco pudieron hacer ante la escuadra argentina.

Si bien el equipo chileno de All Knights está firme en el tercer lugar, su nueva estructura lo ha privado de arranques explosivos como fue en el 2020, pero presentan una evolución en su juego. Una derrota frente a Infinity este sábado, y una trabajada victoria frente a Estral el día domingo, catapultan a Grell como uno de los jugadores más valiosos para los Caballeros y de la actual temporada.

La tabla media está poblada por XTEN, Rainbow7 y Estral, que han presentado juegos irregulares en lo que va de competición. XTEN Esports ha tenido el mejor inicio en toda la existencia y participación en la LLA, pero carecen de nivel individual para ser parte de la tabla alta. Al Rey del Norte (R7) no le alcanzó con uno de los líderes de la tabla este fin de semana, sin embargo, Oddie regresa fuerte en la jungla, pero Aloned sigue sin presentar su mejor nivel. Un fin de semana difícil tuvo Estral con Acce y Gastruks no tuvieron el mejor desempeño y los deja estancados a mitad de tabla.

En las últimas posiciones, Isurus Gaming logró su primera victoria frente a Kaos Latin Gamers (KLG). Con Warangelus que cambia de rol a soporte para aportar más en la toma de decisiones y Shu Hari juegando como tirador, el Tiburón pretende seguir en la senda de la victoria. Style se mantiene como jungla titular, mientras que Tierwulf mira desde la banca.

KLG mira desde el fondo de la tabla con 5 derrotas y 0 victorias como los demás equipos se arrancan en posiciones de liderazgo. La escuadra del Rinoceronte tienen el nuevo récord por inicio de temporada sin sumar un solo punto, anteriormente era Pixel en Clausura 2020 ganando al sexto día de liga.

Finalmente, entre los duelos destacados de la semana 4 que se disputará el 20, 21 y 22 de febrero, se encuentra el enfrentamiento que animarán Furious versus All Knights. El equipo chileno necesita sumar puntos y volver a la parte alta de la tabla, mientras que la Calavera buscará ratificar su buen momento y mantenerse como líder de la actual temporada, y que además en jornada de domingo encenderá los fuegos en el clásico argentino con un herido Isurus Gaming.

La transmisión oficial en vivo de la Liga Latinoamérica de League of Legends se puede seguir todos los fines de semana en los canales oficiales de LoL Esports y a través de TV Azteca en México, Vía X Esports en Chile y Hack TV de Puerto Rico, desde las 17:00 horas México, 18:00 horas Perú y Colombia, 20:00 horas Argentina y Chile.

Para más información: https://lolesports.com/