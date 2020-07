5 frases que te pueden escribir en una app de citas que te harán decir NEXT!

Conoce algunas de las frases clásicas que te pueden decir en una conversación dentro de una dating app que son una clara señal para salir huyendo.

El dating en línea es un mundo emocionante pero impredecible, pues la aventura de conocer a alguien nuevo a través de una conversación vía chat puede tomar muchos rumbos. Y no, un buen perfil o una foto linda no pueden predecirlo todo.

“Adivinar cómo es una persona solo por su apariencia física es imposible. Pero, una vez que comienzas a intercambiar mensajes, puedes identificar a través de sus palabras si vale la pena continuar o seguir buscando”, explicó Rocío Cardosa, project manager deAdoptaUnChico. “La lógica detrás de esto lo explica un artículo de Scientifican American: nuestra elección de palabras refleja nuestra personalidad”.

Pero, a veces, no hace falta descifrar hasta el cansancio lo que lees, basta con recibir ciertas frases que te pueden ayudar a detectar si esto no llegará a ningún lado bueno. Estas son algunas de ellas:

“Estaba aburrido y por eso hice mi perfil”

Apreciamos la honestidad, pues este tipo de mensajes aclara que le importa poco conocer gente y que en verdad está buscando algo pasajero. Si tú quieres una relación, pasa al siguiente perfil. Las personas que abiertamente declaran que el dating es algo de ocio —y probablemente solo para sexo casual— no buscan algo serio. Si tu estás en el mismo canal, entonces quédate: ¡yay!

“¿Sí eres tú la de la foto?”

No tiene nada de malo experimentar con los filtros. Lo que está fatal es arrancar una conversación poniendo en duda tu identidad o si realmente te ves como en tu profile pic. Entre la falta de tacto, y los modales dudosos, mejor pasa de este tipo de chicos que disfrutan de juzgar en voz alta.

«No estoy aquí solo para chatear”

La dinámica en una dating app no siempre es la misma para todos, sin embargo, lo más probable es que primero quieran enfocarse en conocerse y construir confianza para después quedar en una cita. Pero si alguien te insiste y hasta parece molestarse porque prefieres seguir platicando por mensaje antes de verse en persona, te recomendamos preguntarte a ti misma si quieres seguir con ese contacto. Creemos que no.

“¿Qué te parece si cambiamos de plataforma?”

Estas frases, sobre todo en las primeras interacciones, son clásicas de alguien que quiere apresurarse a lo físico y no darse el tiempo de crear un vínculo más estrecho.

Tus redes personales, tu número de celular u otros datos, son algo que solo debes compartir una vez que te sientas con la confianza de hacerlo. Recuerda que una gran ventaja de las dating apps es que son una plataforma segura para filtrar entre chicos que te darán una cita divertida y los que pueden resultar patanes.

(Mensaje censurado)

No tenemos que refrescarte la memoria, ni ser gráficas: SIEMPRE hay un chico que no sabe comportarse y que, por alguna razón cree que romper el hielo con una descripción explícita o siendo grosero es un buen inicio…

Tú ya sabes que este tipo de personas no valen la pena y que no es necesario dedicarle tiempo a estas conversaciones. ¡A lo que sigue! Next! Y no olvides reportar usuarios que te hagan sentir incómoda o agredida.

Aunque estas frases pueden llegar a ocurrir, las apps de citas siguen siendo un espacio seguro para conocer gente interesante y tener conversaciones valiosas que quizás de otra manera no podrías tener. Aprovéchalas y no te dejes desanimar por malas experiencias.