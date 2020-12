Frases de año nuevo 2020 para felicitar a tus seres queridos

Encuentra los mejores mensajes y frases de año nuevo 2021 para amigos, chistosas y de amor. Solo copia y envíala por SMS, WhatsApp o redes sociales.

Estamos a punto de finalizar el año 2020, un año que nos sorprendió a todos y que muchos quisieran que no hubiese ocurrido. A diferencia de otros años, la celebración de fin de año deberá ser a distancia para protección de todos, sin embargo, que esto no sea pretexto para no desearles lo mejor en este año nuevo 2021 que comenzará.

Todos tienen un smartphone por lo que una forma de felicitarlos es enviándoles un mensaje de felicitación a su celular, por eso, enseguida encontrarás algunas frases de año nuevo 2021 para que mandes tus mejores deseos a tus seres queridos.

Pero decir (o escribirles) simplemente ¡Feliz Año 2021! es muy aburrido y ¡seco!, por eso te dejo una lista con frases de año nuevo 2021 que podrás utilizar para felicitar a tus amigos y seres queridos en año nuevo de forma divertida.

Los mensajes de año nuevo 2021 se dividen en frases de año nuevo de amor, frases de año nuevo para amigos, frases sentimentales y frases de año nuevo chistosas. Recuerda que puedes enviar estas frases por sms, por whatsapp, incluir en tus postales de año nuevo o felicitaciones por Facebook, Twitter y otras redes sociales. ¡Solo copia y pega la frase de año nuevo que más te guste!

Frases de Feliz Año Nuevo 2021 chistosas

Como hay que ahorrar … Yo te felicito a ti, y tu te encargas de difundirlo entre el resto de mis contactos. ¡Feliz año!

Con lo de la crisis sólo puedo felicitar a uno de mis amigos el 2021. Y te escogí a ti. Pensé que por feo y antipático nadie más se acordaría! Feliz Año.

Que este nuevo año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres búscalo en GOOGLE. Feliz año nuevo 2021.

La policía busca a una persona guapa, sexy, carismática e increíblemente buena en la cama. Tú, claro, estás a salvo, pero yo… ¿Dónde me escondo? ¡Feliz año nuevo 2021!

La policía ha encontrado en nochevieja el cuerpo carbonizado de un hombre sin cerebro y con una * pequeñísima. Te ruego me envíes un mensaje o confirmes que estás bien.Feliz año nuevo 2021.

Espero ser el primero en felicitarte el año nuevo. ¡FELIZ 2022!

En este momento en este país hay 66.000 personas haciendo el amor, 15.820 están terminando, 19.965 están empezando, 28.819 están en pleno placer y solo hay [email protected] leyendo mensajes. ¡¡¡Despierta! Feliz año nuevo 2021.

Después de 365 días me vuelvo a acordar de ti. Estás en mi móvil, pero no sé quién eres. Si me contestas, es que lo pasamos bien. Feliz 2021.

Me he enterado que un ángel se ha escapado del cielo; no te preocupes que no les diré dónde estás ;) Feliz año nuevo 2021.

En estas fechas quería mandarte algo gracioso, increíble, tierno,sexy, dulce y muy entretenido.Pero lo siento, yo no entro por la pantalla. ¡FELIZ 2021!

Con la crisis hay que ahorrar, así que: Feliz Navidad, Feliz 2021, que te traigan mucho los Reyes, feliz cumpleaños y ya hablamos para el próximo año.

Mensajes de Año Nuevo Para Amigos

Los amigos son como los radares de la policía, aunque no los veas siempre están ahí. FELIZ AÑO NUEVO.

Pon tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho. Ahí va mi abrazo. Feliz año nuevo.

Que todas tus ilusiones y metas se cumplan en el nuevo año, pero si tu felicidad depende de mi amistad, considérate la persona mas Feliz del mundo. Feliz Año.

Los amigos son como las estrellas, no siempre hablas con ellas pero tu sabes que siempre están allí. Feliz Año.

La riqueza del hombre son sus amigos. GRACIAS por ser parte de mi fortuna. Feliz año.

No se si guardarte en un banco, porque vales mucho; en la nevera, porque eres la leche; o en una isla, porque eres un tesoro, solo quería desearle lo mejor para este año nuevo.

Cuando suenen las doce campanadas, cierra los ojos y pide un deseo al Año Nuevo, a esa hora yo haré lo mismo. Mi deseo: ¡Que el tuyo se haga realidad! Feliz Año 2019.

Frases de Año Nuevo Sentimentales

Hay 2 días al año sobre los que no puedes hacer nada: AYER Y MAÑANA: solamente hoy podrás perdonar, sonreír, soñar, amar, sentir… Feliz año.

Todos somos ángeles, de una sola ala. Por eso, debemos abrazarnos para poder volar. Feliz año.

Que en estas fiestas, la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

Que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. Feliz año Nuevo.

Si tienes un sueño incumplido, tendrás una meta por alcanzar. La felicidad es la mezcla de sueños y realidades. ¡Que el año nuevo multiplique tu capacidad para soñar!

Cuando te duela mirar hacia atrás y te de miedo mirar hacia delante, mira hacia la izquierda o la derecha que allí estaré a tu lado. ¡Feliz año!

Te pasas la vida esperando a que pase algo y al final lo único que pasa es la vida… En este nuevo año no esperes, ¡HAZ QUE PASE! Feliz 2021.

Te deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia… tanto amor como rayos tiene el sol… y tanta felicidad como estrellas tiene el cielo. ¡Feliz Año!

La felicidad es hacer lo que se desea y desear lo que se hace. No sueñes tu vida, vive tus sueños ¡ FELIZ AÑO NUEVO!

Espero que en este nuevo año tu rutina se convierta en sorpresa, los enfados en sonrisas, y las tristezas en esperanzas. Que tu bandera sea el amor y tu lenguaje los besos. Feliz año.

Feliz de Año Nuevo 2021: Frases de Amor