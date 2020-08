Los finalistas del Clausura de la Liga Latinoamérica de League of Legends

All Knights ya tiene su puesto asegurado en una nueva final de Liga League of Legends, mientras que Azules, R7 e Isurus deben ganar sus respectivas llaves.

Terminada la primera etapa clasificatoria llega la fase de grupos para eliminatoria, donde el vigente campeón logró el primer puesto y su último contrincante en la final pasada, Isurus Gaming, lo sigue de cerca. Gillette Infinity Esports por primera vez no jugará los playoffs, luego de una sorpresiva clasificación de la escuadra chilena de Azules Esports.

Sábado 8

Victoria de All Knights vs Azules Esports, el vigente campeón demostró una primera etapa en la competición imparable que sobresale al resto de equipos. La primera sangre fue para Azules, pero rápidamente la diferencia de nivel fue tomando cada vez más peso y emparejando el encuentro, con una arremetida de AK bajo su propia torre poniéndose en ventaja. En las teamfight hubo una diferencia muy grande que desequilibró la balanza a favor de los caballeros, permitiendo ir por el Barón Nashor sin inmutarse y asegurando la partida. Terminó con diferencia de 18 vs 6 en asesinatos y 13k de oro.



Derrota de Rainbow 7 vs Isurus Gaming, la escuadra multicolor comenzó con un buen juego temprano queriendo superar a su rival. No obstante, Oddie puso el freno de mano en el partido con asesinatos, Alma de Dragón, Torres y Barón Nashor. La experiencia colectiva que muestra Isurus Gaming en la LLA les permite tomar decisiones importantes sabiendo que todo saldrá como ellos desean. Tanto como Seiya, Slow y Oddie, dejaron en evidencia que son un tridente estremecedor para quien deba competir contra ellos. Terminó con diferencia de 10 vs 3 en asesinatos y 12k de oro.



Victoria de Gillette Infinity Esports vs All Knights, desde el comienzo Infinity mantuvo la paciencia intacta coordinando para evitar que AK se aventajara. En las peleas de equipos se pusieron por encima, pero teniendo respeto al rival y su calidad en la Grieta. Ya pasados los 20 minutos el juego tardío les benefició por la buena selección de campeones. Un asesinato cuádruple, seguido de dos Barones, gracias a una jugada espectacular que les permitió destruir el nexo del rival y quedarse con el punto. Una partida muy reñida con 23 vs 14 muertes.



Victoria de Azules Esports vs Isurus Gaming, el tiburón comenzó bastante bien con los combates individuales, pero el rival que se salvó de la relegación a último momento, le trajo dolores de cabeza en el juego tardío. Al minuto 33 Isurus quedó muy mal posicionado en busca del Barón y sufrieron una importante baja contra la emboscada de azules, que emparejó aún más el encuentro e hizo que Seiya y compañía, perdieran el objetivo que desencadenó en la destrucción del nexo. El total de asesinatos fue 17 vs 16 y 4k en oro de diferencia.

Victoria de Rainbow 7 vs Infinity, en el principio Infinity fue superior, con primera sangre y robando el dragón de las montañas a R7. Al minuto 23 hubo un enfrentamiento donde Leza asesinó a SolidSnake y les permitió conquistar el Barón Nashor. Josedeodo fue el jugador de la partida por haber obtenido el segundo Barón al minuto 31 y el Alma del Dragón en el minuto 38, acabando el encuentro. 12 vs 8 asesinatos a favor de la escuadra del arcoíris.

Domingo 9

Victoria de Rainbow 7 vs Azules Esports, se pudo notar una diferencia de nivel entre los contrincantes, Josedeodo destaca en su equipo a la hora de conseguir objetivos y emboscar rivales con el Alma del dragón al minuto 22 y Baron Nashor al 23. Azules al no tener destello, en la última pelea sucumbe ante un R7 que destrozó el nexo rival. 9 vs 5 en Kills y 6k de oro



Victoria de Isurus Gaming vs All Knights, el clásico de la LLA no deja de sorprender y existen posibilidades que la final del año pasado vuelva a repetirse pero esta vez sin Plugo, por lo cual la batalla no pasará desapercibida para todos los integrantes. La primera sangre fue para ISG defendiéndose bajo su propia Torre. Oddie es un gran apoyo del equipo al momento de emboscar para sumar asesinatos, permitiéndole centrarse en objetivos. Al minuto 23 el tiburón asegura el Barón Nashor y sigue sumando asesinatos para sentenciar la partida. Gran ventaja del conjunto argentino con 16 vs 4 en Kills y 10,2k de diferencia en Oro.

Victoria de Azules Esports vs Gillette Infinity Esports, el equipo mexicano empezó pisando fuerte y poniéndose arriba en el marcador, pero con varios errores de coordinación, 1ue azules supo aprovechar, fueron perdiendo cada vez más terreno, como los Dragones, Heraldo, torres y el Barón Nashor al minuto 24 que les permite generar súper súbditos y ganar territorio enemigo en la grieta del invocador. Termina con una gran ventaja de 21 vs 9 en asesinatos y 12k en oro.

Victoria de All Knights vs Rainbow 7, R7 comenzó con una primera sangre que llevó a evitar una confrontación por parte de AK y centrarse en distintas metas, como los Dragones, para así emparejar la distancia y dominar. Les saldría bien puesto que al minuto 14 consiguen un Exterminio al mando de Alive quien supo esperar el momento justo donde su rival trastabilla, condicionando así la partida. Ya para el minuto 20 obtienen Barón Nashor y luego el Alma de Dragón que deja el nexo de R7 totalmente expuesto en menos de media hora. Amplia diferencia 16 vs 2 en muertes y 11k de oro



Dura derrota de Gillette Infinity vs Isurus Gaming, desde el inicio con primera sangre y aprovechando los errores de INF, el tiburón se puso en ventaja. Al ser una partida importante ambas escuadras trataron de jugar pasivamente hasta que en el minuto 28 Isurus consiguió el Alma del Dragón, condicionando a Infinity con el Barón. Titánicamente Oddie robó el Barón a Infinity, destrozando sus esperanzas. Con el Dragón Ancestral bajo la manga también estaba la victoria asegurada, eliminando a Infinity por primera vez de playoffs y clasificando directamente a semifinales. La diferencia en Asesinatos fue 9 vs 4 y 6,4k en Oro.

