Adéntrate en el campo de batalla con el fin de semana gratuito de For Honor, el cual dará inicio a partir de hoy y estará disponible hasta el 26 de julio.

Hoy, Ubisoft anuncia que For Honor tendrá un Fin de Semana Gratuito a partir de hoy y hasta el 26 de julio, disponible ahora para PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X y Windows PC. Durante el Fin de semana Gratuito, los jugadores tendrán acceso completo a la edición estándar de For Honor, que incluye el modo historia, todos los modos multijugador, 26 Héroes y 30 mapas.

A partir de hoy, For Honor estará disponible de manera gratuita para descargar y jugar* hasta el 27 de julio a las 3:00 pm hora del centro de México en Uplay, Steam, Epic Store y el 27 de julio a la 1:59 am hora del centro de México en PS4 y Xbox One. Los jugadores que quieran seguir en la batalla después de que el fin de semana concluya pueden llevar su progresión y Héroes a la versión completa de For Honor, la cual estará disponible para compra con hasta un 80% de descuento en Steam (hasta el 27 de julio), Uplay (hasta el 30 de julio), Xbox One (hasta agosto 3), Epic Store (hasta el 6 de agosto) y PS4 (hasta el 19 de agosto).

Adicional a ello, For Honor acaba de iniciar “A Tyrant’s Test”, una evolución del modo de juego favorito de los fans Test Your Metal PvAi, que liberará algunos de los Héroes más oscuros de For Honor. Este evento encabeza el estreno de una gran Actualización de Título el 6 de agosto, la cual agregará al nuevo Héroe Warmonger. Los jugadores podrán desbloquear un nuevo Héroe ya sea adquiriéndolo en nuestra tienda como parte de un paquete que incluye el Héroe, un Ornamento exclusivo, un Traje élite, siete días de Estatus de Campeón o sólo el Héroe por 15,000 Aceros el 20 de agosto.

Para ayudar a los jugadores a enfrentarse a las amenazas más desafiantes de Heathmoor, For Honor también actualizará su experiencia de combate con la actualización del núcleo de combate, implementando una serie de cambios radicales en la experiencia de juego orientados a un estilo de juego más ofensivo. Para más información sobre este sistema dinámico, por favor visita: forhonorgame.com/fight-system-debrief.

Para más información de For Honor®por favor visita: https://forhonor.ubisoft.com/game/es-mx/home/ y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook en Facebook.com/Ubisoft.México y Facebook.com/Ubisoft.Sudamerica y en Twitter en twitter.com/UbisoftLatam.

*Para jugar el juego, los jugadores necesitarán PS Plus para PS4 o Xbox Live Gold para Xbox One.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/