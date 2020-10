Evento Festival of the Lost de Destiny 2 disponible por tiempo limitado

Festival of the Lost se llevará a cabo del 6 de octubre al 3 de noviembre y será el evento final antes de que la próxima gran expansión de Destiny 2.

Festival of the Lost regresa hoy a Destiny 2. Te invitamos a unirte a la fiesta, elegir una máscara elegante (y espeluznante) para recolectar las legendarias armas que solo estarán disponibles durante el evento. También tenemos nuevos Adornos universales, artículos exóticos con temática de momias, un Remate aterrador y mucho más.

Festival of the Lost de Destiny 2

Explora el Bosque Encantado y atrévete a desafiar sus oscuros pasillos. Esta vez, la Araña llega a la acción. Descubre lo que capturó la atención de todos en el Bosque Encantado… claro, si no te distraes demasiado con los cofres del tesoro.

Sí. Cofres del tesoro. Varios.

En 2020, Festival of the Lost se renueva con un nuevo tipo de objeto coleccionable llamado Cipher Decoder. Obtenlos a lo largo del juego y úsalos para desbloquear cofres del tesoro adicionales al final de una carrera por el Bosque Encantado. No importa cómo prefieras jugar Destiny 2, siempre tendrás más oportunidades de saquear los artículos del hombre lobo Braytech o vivir la historia de terror que siempre has temido.

Los dos rifles automáticos están de vuelta en todo su atemorizante esplendor, ahora con más ventajas. Así que, si el año pasado te perdiste este evento, ahora es el mejor momento para que desbloquees tu guardián. Pero si ya tienes uno, aún hay muchas recompensas más:

Exóticos disfraces con temática de momias

El nuevo Exotic Ghost, Sparrow y el barco están completamente envueltos, literalmente, y listos para completar tu look.

Adornos universales

Una nueva línea de adornos universales inspirados en algunos de los monstruos más icónicos sacará a relucir tu lado macabro.

Remates, máscaras y triunfos

El remate One-inch Punch hace su debut, también tenemos horripilantes máscaras nuevas y ¡el Festival de los Triunfos Perdidos más vivo que nunca!

Recompensas Bungie

Entre todos los trucos y obsequios, también hay un nuevo pin coleccionable y un emblema del festival que podrás desbloquear al completar todos los triunfos en el juego.

Festival of the Lost se llevará a cabo del 6 de octubre al 3 de noviembre y será el evento final antes de que la próxima gran expansión de Destiny 2, Beyond Light, llegue el 10 de noviembre.

¡Prepárate para llevarte un buen susto!