El evento in-game Road to Six Invitational regresa en Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Ubisoft anuncia que el evento in-game Road to S.I. regresa a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, llevándose a cabo entre el 21 de enero y el 22 de febrero.

Ubisoft anuncia que el evento in-game Road to S.I. regresa a Tom Clancy’s® Rainbow Six Siege, llevándose a cabo de jueves a lunes entre el 21 de enero y el 22 de febrero. El Pase de Batalla 2021 para el Six Invitational también está disponible, el cual contribuirá al premio acumulado del Six Invitational.

El mapa definitivo competitivo “Estadio” está de vuelta, combinando elementos de los mapas “Línea Costera” y “Frontera”. Todos los Operadores podrán ser desbloqueados en los modos de tres minutos, tres rondas, Plantar Bomba sin ranquear, con el modo Pick and Ban. Los Capitanes – Mira, Capitão, Ash, y Vigil – y sus equipos, llevarán atuendos del contenido temático del Pase de Batalla.

El Pase de Batalla del Six Invitational 2021, estará disponible hasta el 22 de febrero, con un track Gratuito y un track Premium, disponible por 1200 Créditos R6. Este año, el Pase de Batalla incluye 100 niveles y 125 recompensas a ganar antes del 22 de febrero. Progresa por los niveles y obtén equipo exclusivo para los Capitanes y sus compañeros de equipo, así como contenido exclusivo adicional. 30% de las ganancias de este Pase de Batalla apoyarán el premio acumulado del Six Invitational, hasta un máximo de $3 millones de dólares.

El Six Invitational es el evento más grande y anticipado de Rainbow Six, celebrando un año de Siege con los fans y la comunidad. La competencia se llevará a cabo del 9 al 21 de febrero y es el pináculo de la temporada competitiva de Rainbow Six Siege, con la participación de los mejores equipos del mundo, todos buscando ganar el título de Campeones y compartir el premio acumulado. Este año, el Six Invitational reúne a 20 equipos, todos compitiendo en un ambiente LAN en París, Francia. La competencia seguirá estrictas medidas sanitarias, alineadas con la guía de organizaciones de salud y autoridades locales. Por razones de seguridad, no habrá público en el lugar. Los fans de Rainbow Six podrán conectarse de manera digital en Twitch y YouTube para atestiguar el enfrentamiento entre los mejores equipos del mundo, celebrar la comunidad y descubrir el Futuro de Siege mediante paneles con los desarrolladores.

Para más información sobre el Six Invitational 2021, por favor visita la Guía del Evento aquí: http://rainbow6.com/si2021eventguide

Para más información sobre Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, por favor visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/game/rainbow-six/siege.

Para más información sobre Tom Clancy’s Rainbow Six esports, por favor visita https://www.ubisoft.com/es-mx/esports/rainbow-six/siege y síguenos en https://twitter.com/R6esportsLATAM con la etiqueta #SixInvitational.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/