Nueva estufa LG InstaView ThinQ con freidora de aire y compatibles con Google Assistant y Amazon Alexa

LG Electronics ofrece una mejor experiencia de cocina en casa con su nueva estufa LG InstaView ThinQ™ con Air Fry. Este nuevo lanzamiento de la compañía es una solución completa ya que integra la función de freidora con aire y la popular y exclusiva tecnología InstaView™; además cuenta con un avanzado servicio al cliente basado en inteligencia artificial (AI) y conectividad con plataformas de cocina inteligente, todo en un paquete perfecto que inspira a los usuarios a crear comidas nutritivas en la comodidad de sus hogares.

Con la nueva función de la estufa Air Fry 2020 InstaView ThinQ de LG, los usuarios pueden crear deliciosos platillos directamente en su horno. El horno con capacidad de 6.3 pies cúbicos elimina la necesidad de freidoras de aire que contribuyen al desorden de la cocina y ayudan a crear platillos más saludables con menos aceite en comparación con el proceso de fritura tradicional en el cual los alimento son sumergidos en aceite. La tecnología True Convection de LG hace circular aire caliente a altas velocidades para obtener una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro manteniendo una cocción uniforme. Y como esto significa que no se requiere precalentamiento, las comidas van del refrigerador a la mesa más rápido que en los hornos convencionales.

Con la tecnología InstaView, al tocar dos veces el panel de vidrio del horno, se enciende la luz interior de este para facilitar el control visual del plato mientras se cocina; no es necesario abrir la puerta del horno y retrasar el proceso de cocción, o buscar el botón de luz. Además, las tecnologías EasyClean™ y Self Clean™ ayudan a mantener un horno más limpio para obtener el máximo rendimiento cada vez que se usa. Sin el uso de ningún producto químico, EasyClean elimina los residuos de alimentos ligeros en solo 10 minutos a fuego lento, mientras que Self Clean emplea calor para eliminar las salpicaduras más duras del interior del horno.

La innovadora estufa funciona con la aplicación LG ThinQ para que los usuarios puedan cocinar en casa como un profesional con acceso a cientos de miles de recetas de socios de Smart Cooking como SideChef, Innit, Drop y Tovala. Además, es posible enviar al horno instrucciones de cocción paso a paso desde un smartphone lo cual permite que el modo de cocción y la temperatura se configuren automáticamente para crear platillos perfectos en todo momento.

La nueva estufa cuenta con la solución de servicio de inteligencia artificial de LG, Proactive Customer Care, para ayudar a los usuarios a resolver posibles problemas y ofrecer asistencia personalizada. Y al conectarse con los altavoces inteligentes compatibles con Google Assistant y Amazon Alexa, la estufa LG InstaView ThinQ se puede controlar y monitorear desde cualquier habitación de la casa.

«Preparar comidas más saludables de manera más fácil es el principal objetivo de la nueva gama LG InstaView ThinQ con Air Fry», dijo Song Dae-hyun, presidente de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Un tiempo de cocción más rápido y con más limpieza significa menos tiempo en la cocina y más tiempo para la familia. Esto es lo que entendemos por Innovación para una vida mejor».

La nueva estufa LG InstaView ThinQ 2020 con Air Fry hará su debut durante el Consumer Electronic Show (CES) 2020 el 7 de enero en el stand #11100 del Centro de Convenciones de Las Vegas.

