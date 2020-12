Estrenos y una selección de episodios especiales de Navidad que podrás ver en Acorn TV

Acorn TV con contenido de Gran Bretaña y más allá, trae dos muy anticipados estrenos y una selección de episodios y Especiales de Navidad.

El cierre del año ya está casi aquí, y después de todo lo que nos tocó vivir este 2020, darle la vuelta a la hoja es mucho más emocionante que nunca. Con esto en mente, el servicio de streaming de AMC Networks, Acorn TV con contenido de Gran Bretaña y más allá, trae dos muy anticipados estrenos y una selección de episodios y Especiales de Navidad que puedes disfrutar en su plataforma para decir adiós al 2020 y comenzar el 2021 con el pie derecho.

Los misterios, dramas y comedias que ya conoces y adoras están aquí para que vivas un momento mágico esta temporada. Acorn TV tiene algo para todos los gustos, ¡Hasta para el más Grinch!

No más escusas. Celebremos las festividades juntos, manteniendo nuestra sana distancia, con horas de entretenimiento, a tu manera, con un extenso catálogo de series, Acorn TV Originals, películas y documentales; con contenido de Gran Bretaña y más allá.

Estrenando el 24 de diciembre llega el muy esperado especial navideño de All Creatures Great and Small.

Es nochebuena, y el día antes de la muy esperada boda entre Helen y Hugh. James trata de esconder su dolor ante perder a Helen al invitar a su nueva novia a la fiesta Navideña de Skeldale. Una perrita que está teniendo problemas en tener a sus crias hace que James deje la cena para ir a atenderla junto con Helen, que se ofrece a acompañarlo. Los dos acaban atrapados por la neblina, con una serie de sentimientos no resueltos.

Continuando con los estrenos este diciembre 24, a tiempo para las fiestas navideñas, llega A Music’s Lover’s Guide to Murdoch Mysteries.

Yannick Bisson y el detective Murdoch organizan una velada con la Orquesta Sinfónica de Toronto en este especial para mostrar la música de la época en la que está ubicada la serie.

¿Con ganas de más contenido de Murdoch Mysteries? Entonces el episodio 4 de la temporada 3 “A Merry Bloody Christmas” es lo que necesitas sin lugar a duda.

¿No puedes esperar al 24 para empezar festejar? ¡No te preocupes! Te tenemos cubierto con nuestros episodios navideños favoritos.

Si lo que quieres es un buen misterio, esta navidad, goza de lo que sucede detrás de los perfectamente recortados arbustos del condado de Midsomer con el detective Tom Barnaby (John Nettles) y el sargento Troy (Nick Hendrix) en estos dos capítulos de Midsomer Murders: temporada 7, episodio 7 «Fantasmas de la Navidad pasada» y la temporada 11, episodio 6 «Days of Misrule».

¿Quizá no eres muy fan de los populares suéteres navideños? No te preocupes, ¡Tenemos algo perfecto para ti! Viaja al pasado y disfruta de una glamurosa celebración con nuestra detective favorita, Miss Fisher’s Murder Mysteries.

Miss Phryne Fisher (Essie Davis, The Babadook, The Slap) está de vuelta con la elegancia y el estilo que la caracterizan. Con una pistola a la mano y un guapo admirador a la orden del día, resolverá el misterio más intrigante de estas festividades. El Capítulo 3, temporada 2, “Murder Under the Mistletoe” es un must si te gusta festejar con estilo.

¿Buscando algo que ver que te anime y que haga cálidos estos días de frío? Entonces quizá quieras darle una oportunidad A Place to Call Home, los personajes que amas y la historia que te atrapó de principio a fin con un giro navideño.

Hermosamente filmada y actuada con maestría, este adictivo drama de época vuelve una vez más, con el episodio 5 de la temporada 2 “The Ghosts of Christmas Past”.

Enamórate, nuevamente, de la actuación de Martha Dusseldorp como la bella y fuerte Sarah Adams en este drama perfecto para la ocasión.

Cierra el año a carcajadas con nuestro doctor favorito.

Esta lista no podría estar complete sin nuestro excéntrico doctor con fobia a la sangre, Doc Martin interpretado por Martin Clunes (Manhunt, Islands of America). Con el episodio 9 de la temporada 2, “Life on the Edge”, tendrás la mejor de las celebraciones en compañía de los hilarantes personajes del pueblo costero de Portwenn.

¡Y esto no es todo! Despídete del 2020 de la mejor manera con: George Gently, Temporada 7, episodio 4 “Son of a Gun”; Agatha Raisin, Temporada 3, episodio 6 y 7 “As The Pig Turns”; Detectorists, Temporada 2, episodio 7 “Christmas Special” y Mount Pleasant, Temporada 2, Episodio 10 “Christmas Special”.

¡Escoge tu cobija favorita, prepara tu cena navideña, alista las galletas y la leche para Santa y comienza a disfrutar de Acorn TV!

Después de la prueba gratuita, por sólo $79 pesos al mes, podrás disfrutar de todo su contenido internacional através de todas las plataformas Android e iOS, así como en dispositivos Roku, Chromecast, Amazon Prime Channels, Apple TV y a través de izzi TV y la izzi Go App.

Visita: Acorn.TV

Redes sociales: Instagram: @acorntvmx / Twitter: @AcornTVMX / Facebook: @AcornTVMX