Estrenos en MUBI durante el mes de marzo

MUBI , el servicio global de streaming con curaduría, presenta su programación de marzo. Como cada mes, la plataforma brinda una serie de películas cuidadosamente seleccionadas para los paladares más exigentes, pero también para los que buscan acercarse a lo más destacado del cine mundial.

Una imperdible es Fight Club, filmebasado en la novela homónima de Chuck Palahniukcon las inolvidables actuaciones de Edward Norton y Brad Pitt. Revive la caótica narrativa nihilista construida por David Fincher en un mundo en el que reina el consumismo y el conformismo.

Por otro lado, el talentoso Darren Aronofsky regresa a MUBI con The Fountain, una odisea metafísica sobre el amor, la vida y la muerte en la que el director desafió los parámetros visuales del cine al brindar un trabajo cargado de poéticas e hipnóticas imágenes que se roban la atención del espectador.

MUBI ofrece títulos que no encontrarás en ningún otro lado. También en marzo llega Notturnode Gianfranco Rosi, exitoso documentalista en los festivales de Venecia, Berlín y Cannes. Este documental retrata las desastrosas consecuencias de la guerra civil en el Medio Oriente, lo que le valió ser premiado como la Mejor Película Europea de 2020.

Una exclusiva más llega desde el extravagante país del sol naciente: The Legend of the Stardust Brothers, dirigida por Makoto Tezuka (hijo del icónico mangaka Osamu Tezuka), una parodia musical onírica y colorida sobre la cultura pop japonesa de los 80. El filme llega restaurado de pies a cabeza para quienes se deleitan con las excentricidades niponas.

También se suman dos cintas generadas durante la pandemia: Citadel,de John Smith y Hey There!,de Reha Erdem. Ambas obras son de distintos géneros y transmiten diferentes mensajes, pero son una evidencia de que la creatividad cinematográfica no tiene límite, incluso en tiempo de crisis.

Y para conmemorar el Día Mundial del Sueño, se estrenará a nivel mundial Max Richter’s Sleep, de Natalie Johns. El documental retrata el proceso creativo del concierto al aire libre de más de ocho horas que llevó a cabo el habilidoso músico alemán Max Richter, lo que promete una experiencia inmersiva.

El servicio de streaming prepara más sorpresas con una serie de programas únicos. Estos son los detalles:

The Splendor of Truth: The Cinema of Gianfranco Rosi

Ciclo en honor a Gianfranco Rosi, uno de los documentalistas europeos más importantes del momento, un narrador hábil y poco convencional, que observa la vida de los marginados por el sistema. A la premiere exclusiva de Notturno se añaden:

Tanti Futuri Possibili (estreno el 5 de marzo): Gran homenaje del cine al arquitecto y dramaturgo Renato Nicolini, figura cultural emblemática de Roma.

(estreno el 5 de marzo): Gran homenaje del cine al arquitecto y dramaturgo Renato Nicolini, figura cultural emblemática de Roma. Boatman (estreno el 5 de marzo): Filme que sigue el flujo del río Ganges al ofrecer una fiel representación visual de un símbolo natural, espiritual y catártico para el pueblo de la India.

(estreno el 5 de marzo): Filme que sigue el flujo del río Ganges al ofrecer una fiel representación visual de un símbolo natural, espiritual y catártico para el pueblo de la India. Sacro Gra (estreno el 14 de marzo): Cuenta la vida de una zona alejada del corazón turístico de Roma, en la que se han refugiado cientos de personas ajenas al glamour de la capital italiana.

(estreno el 14 de marzo): Cuenta la vida de una zona alejada del corazón turístico de Roma, en la que se han refugiado cientos de personas ajenas al glamour de la capital italiana. Below Sea Level (estreno el 21 de marzo): Transparenta la existencia de un grupo de personas que dieron la espalda a la sociedad y que habitan en un sitio a seis metros bajo el nivel del mar en California.

Jean-Claude Brisseau: A Double Bill

Proyección doble dedicada al popular director francés Jean-Claude Brisseau, que incluye:

White Wedding (estreno el 2 de marzo): La cúspide de la carrera de Brisseau. Cinta donde la modelo, cantante y actriz Vanessa Paradis interpreta su primer papel cinematográfico.

(estreno el 2 de marzo): La cúspide de la carrera de Brisseau. Cinta donde la modelo, cantante y actriz Vanessa Paradis interpreta su primer papel cinematográfico. A Brutal Game (estreno el 4 de marzo): Relata la trágica historia de un biólogo que se convierte en un asesino de niñas para tratar de “salvar” la vida de su hija parapléjica.

Ways of Seeing With Barbara Hammer

Un espacio para reconocer a una de las cineastas y activistas estadounidenses más emblemáticas y pioneras del cine lésbico: Barbara Hammer. La realizadora llevó a cabo un experimento para desafiar a otras cineastas a hacer películas a partir de imágenes pregrabadas y nunca utilizadas por ella. Destacamos dos filmes increíbles que nacieron de este proyecto:

A Month of Single Frames (estreno el 8 de marzo): Proyecto que cayó en manos de la directora experimental Lynne Sachs, quien describe la soledad de Hammer durante su estancia en una cabaña sin electricidad y agua.

(estreno el 8 de marzo): Proyecto que cayó en manos de la directora experimental Lynne Sachs, quien describe la soledad de Hammer durante su estancia en una cabaña sin electricidad y agua. Vever (for Barbara) (estreno el 8 de marzo): Interesante ejercicio internacional de cineastas sobre los viajes que realizó Barbara en Guatemala durante los 70.

CITADEL – 1 de marzo

Último trabajo del artista y cineasta inglés John Smith. Este cortometraje se realizó durante el encierro y combina imágenes del horizonte de Londres con discursos de Boris Johnson (primer ministro del Reino Unido). Smith utiliza la arquitectura de la ciudad para comentar la oposición entre intereses económicos y experiencias individuales.

NOTTURNO – 05 de marzo

Se ganó al público y a la crítica en el Festival de Cine de Venecia. Fue elegida Mejor Película Europea de 2020 y seleccionada por Italia para competir en los premios Oscar® 2021. Filmada durante tres años entre en las fronteras entre Irak, Kurdistán, Siria y Líbano, el aclamado documental de Gianfranco Rosi narra la vida cotidiana detrás de la tragedia de guerras civiles, dictaduras feroces e invasiones extranjeras.

HEY THERE! – 13 de marzo

Es la obra más reciente del director turco Reha Erdem, uno de los nombres más grandes e interesantes del «Nuevo Cine Turco». Erdem sorprende al mundo con comedia absurda pero moderna, realizada de forma experimental durante la cuarentena y casi por completo desde la casa de los mismos actores.

WELCOME TO CHECHNYA –15 de marzo

El documental de David France presenta momentos de alta tensión al seguir a varios activistas que ponen su vida en riesgo al enfrentar al temido dirigente Ramzan Kadyrov. ¿La razón? El líder ruso dirige una campaña de gobierno que persigue en masa a la comunidad LGBTQ+ en República Checa.

THE LEGEND OF THE STARDUST BROTHERS –18 de marzo

Lleno de cameos de celebridades, actuaciones musicales contagiosas, y cambios de vestuario aparentemente interminables, esta cinta se inspira en los musicales Phantom of the Paradise y Rocky Horror Picture Show. Tezuka se basó en el «soundtrack imaginario» del músico Haruo Chikada para crear un show visual como ningún otro que expone la cultura pop japonesa ochentera.

SOUTH –25 de marzo

El británico Morgan Quaintance ha publicado artículos en The Wire y The Guardian. Se le considera una de las figuras jóvenes más importantes de los debates políticos y sociales del Reino Unido. South es su cuarto cortometraje documental, y establece paralelismos históricos entre dos movimientos de libertad antirracistas y antiautoritarios, uno en el sur de Chicago y el otro en el sur de Londres.

MAX RICHTER’S SLEEP – 28 de marzo

Este célebre documental tendrá su estreno online exclusivo en MUBI. Es un sorprendente retrato visual del aclamado compositor y músico Max Richter, en un concierto al aire libre de ocho horas, sin precedentes. Una experiencia envolvente e inigualable que detalla los orígenes y la realización de esta ambiciosa obra.

RAFIKI – 06 de marzo

Es una película “coming-of-age” que cuenta la historia de amor entre dos mujeres adolescentes cuyas familias rivalizan en lo político. Contada con originalidad, habla de la esperanza y la aceptación: un joven romance que invita a la reflexión. La directora y coguionista keniana, Wanuri Kahiu, ha sido resaltada como un talento a seguir de cerca.

FIGHT CLUB – 07 de marzo

Por primera vez, la película de David Fincher llega a MUBI. Considerada una de las películas más grandes e influyentes del cine mundial y protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt, Fight Club se basa en la novela homónima de Chuck Palahniuk, un autor gay que teje una brillante crítica de la masculinidad tóxica y las estructuras sociales.

ECHO OF THE MOUNTAIN – 9 de marzo

El documentalista Nicolás Echevarría recupera a través de su lente el trabajo del artista wixárika Santos de la Torre. Un mural que contiene la cosmogonía Huichol, expuesto en la estación de metro “Palais Royal Musée du Louvre” en París.

CUMBRES –17 de marzo

Inspirado en el caso de Diego Santoy, quien en su momento huyó con su hermano, el cineasta Gabriel Nuncio crea una película sobre los lazos fraternales que se fortalecen a partir de una tragedia. La película presenta a dos hermanas que huyen de forma precipitada de Monterrey, lo que resulta en una “road-movie” en blanco y negro, en parte thriller.

TIGERLAND – 20 de marzo

Tigerland es el nombre del campo de entrenamiento donde los reclutas se preparan para combatir en Vietnam a principios de los años setenta. Esta es una película antibélica con un gran estudio de personajes y que tiene como protagonista a Colin Farrel.

THE FOUNTAIN – 27 de marzo

Dirigida por el controversial Darren Aronofsky y protagonizada por Hugh Jackman y Rachel Weisz, The Fountain es una aventura metafísica narrada en tres tiempos diferentes. A través de simbolismos reflexiona sobre la vida y la muerte, adornada por una cinematografía exuberante en tonos dorados.