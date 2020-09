Estreno en Paramount de la serie “For Life”, co-producida por el rapero 50 Cent

For Life la serie dramática aclamada por la crítica y co-producida por el rapero 50 Cent, estrena en Paramount Network, el lunes 7 de septiembre.

For Life la serie dramática aclamada por la crítica y co-producida por el rapero 50 Cent, estrena en Paramount Network, el lunes 7 de septiembre a las 9pm (Argentina/Chile/México) y 7pm (Colombia).

Serie For Life

Nicholas Pinnock, entrega una poderosa actuación como protagonista de este thriller basado en la verdadera historia de Isaac Wright Jr, un hombre que, por su color de piel, fue injustamente condenado a prisión por un delito que no cometió. Sin embargo, durante su encarcelamiento, se convierte en abogado y ayuda a anular las condenas injustas de sus compañeros de prisión, mientras lucha para anular su propia cadena perpetua por un crimen que no cometió. For Life cuenta con la producción de Hank Steinberg y Curtis Jackson “50 Cent”.

Su búsqueda de la libertad está impulsada por su deseo desesperado de volver con la familia que ama y recuperar la vida que injustamente le fue robada. La serie muestra la feroz lucha que vive este prisionero y su complicada relación con el sistema penal y legal estadounidense.

El elenco está compuesto por Nicholas Pinnock como Aaron, Indira Varma como Safiya, Joy Bryant como Marie, Glenn Flesler como Frank, Dorian Missick como Jamal, Tyla Harris como Jasmine con Mary Stuart Masterson como Anya y Boris McGiver como DA Maskins. La serie ha sido renovada para una segunda temporada, que será grabada próximamente.

Todos los lunes en Paramount Network a partir del 7 de septiembre a las 9pm (Arg/Méx/Chi) y 7pm (Col).

Para más información: https://www.paramountnetwork.com/