Estas son las figuras que llegan en febrero a la tienda en línea de Bandai Collectors Shop

La lista de coleccionables de Bandai Collectors Shop se amplía para el mes de febrero con increíbles figuras de los personajes de Grandista Nero, King of Artist, Creator X Creator, Death...

La lista de coleccionables de Bandai Collectors Shop se amplía para el mes de febrero con increíbles figuras de los personajes de Grandista Nero, King of Artist, Creator X Creator, Death Metal y My Hero Academia.

Bandai Collectors Shop – Febrero

Para el segundo mes del año Bandai Collectors Shop trae grandes sorpresas de Banpresto, McFarlane y DC Cómics para completar o iniciar cualquier colección. El catálogo más completo de figuras a la venta en México está disponible en https://shop.bandaicollectors.com.mx/ y tiene a partir del 8 de febrero para todos los fans las siguientes piezas exclusivas:

ONE PIECE KING OF ARTIST THE PORTGAS. D. ACE -SPECIAL

DRAGON BALL SUPER GRANDISTA NERO GOGETA

DRAGON BALL Z CREATOR x CREATOR-OHZARU VEGETA

MY HERO ACADEMIA 7″ FIGURES – ALL MIGHT

DC MULTIVERSE 7″ FIGURES – DEATH METAL BATMAN

DC MULTIVERSE 7″ FIGURES – THE DROWNED

DC MULTIVERSE 7″ FIGURES – DAMIEN WAYNE ROBIN

DC MULTIVERSE 7″ FIGURES – DAMIEN WAYNE ROBIN

¡Sé el primero en tenerlas! En Bandai Collectors Shop siempre encontrarás piezas originales, a precios accesibles, con diversas opciones de pago y además podrás realizar tu pedido en cualquier parte de la república y recibirlo sin salir de casa.





¡No te pierdas los lanzamientos exclusivos!

Conoce más de Bandai y toda su oferta en sus redes sociales:

Facebook: Bandai México

Instagram: @bandaimexico

Twitter: @bandaimexico

Acerca de BANDAI