La ESL PUBG Masters Finals reúne a los mejores equipos de América para competir por US$ 50.000

Los 16 mejores equipos de Latinoamérica y Norteamérica se enfrentarán, a partir de este viernes (23), en la Gran Final de la ESL PUBG Masters, la competición online que abre el circuito competitivo oficial de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUND (PUBG) en América en 2021.

La ronda final tendrá lugar durante dos fines de semana de competición, del 23 al 25 de abril y del 30 de abril al 2 de mayo, con un premio total de US$ 50.000 dólares.

Cada una de las subregiones -América Latina y América del Norte- tuvo sus propias selecciones y fases de grupos, con más de 100 equipos participantes. Ocho equipos de cada subregión se clasificaron para la Gran Final de las Américas.

Entre los ocho representantes de América Latina, Durany Esports cuenta con jugadores de Argentina y Uruguay. Los otros equipos son brasileños.

Los equipos participantes de Latinoamérica son 22 Esports, 303 Esports, A CRECHE, Durany Esprts, ENRAGE Gaming, Inxeque Team, Old Times y Young Kings.

Los clasificados en Norteamérica son Dodge, Guadalajara Gascas, Oath, Shoot to Kill (STK), Soniqs, Spicy Fish, Three Hundred y Zenith Esports.

¿Cómo será la Gran Final?

La Gran Final de la ESL PUBG Masters tendrá lugar durante dos fines de semana: del 23 al 25 de abril y del 30 de abril al 2 de mayo, a partir de las 18:00 horas de la Ciudad de México.

Cada uno de los seis días de competición contará con cuatro partidas, en los mapas Erangel y Miramar, para un total de 24 partidas.

En la fase final se utilizará un sistema de puntos, en el que la posición en cada partida y el número de eliminaciones del rival cuentan para la puntuación.

El evento se transmitirá en los principales canales de PUBG en Twitch, YouTube y Facebook.

Premiación y puntaje

El premio total será de US$ 50.000, que se repartirán entre los 16 equipos participantes, según su posición en la tabla de clasificación final. El primer puesto recibirá US$ 12.000, el segundo US$ 7.500 y el tercero US$ 6.000.

La Gran Final también otorgará puntos de clasificación para el Campeonato Global de PUBG (PGC), el Campeonato Mundial dePUBG. La clasificación para el PGC vendrá determinada por esta puntuación, que los equipos obtendrán a través de cuatro competiciones regionales, la primera de las cuales es ESL PUBG Masters.

La PUBG Continental Series 4 (PCS4), que comenzará el 5 de mayo, será la siguiente competición del circuito que culminará en el PGC.

Para saber más sobre las últimas novedades de los torneos de PUBG, por favor visita latam.pubgesports.com o sigue las cuentas oficiales de PUBG Esports en Twitter, Facebook e Instagram.