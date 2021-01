Conoce el listado de los 5 errores que debes evitar para encontrar las mejores ofertas de viaje.

KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, creó una lista con los 5 errores que debes evitar para encontrar las mejores ofertas de viaje.

1.- Casarte con tu primera opción

Revisar precios directamente en la página de una aerolínea o un solo sitio de reservas de viajes online, limita tu universo de posibilidades para encontrar la mejor oferta de todas. Estos días de ofertas aprovecha la tecnología, la mejor forma de comparar precios en un solo lugar es con un metabuscador como KAYAK, esta plataforma busca en cientos de webs de viajes ( incluyendo las páginas de las aerolíneas, hoteles y sitios de reservas de viaje online ) y en cuestión de segundos podrás visualizar todas las promociones y opciones en un mismo lugar. Al ser un buscador, no te vende nada, solamente te muestran las opciones que hay disponibles y tú puedes comparar y decidir con qué proveedor viajar.

2.- No conocer tu presupuesto

Las ofertas de viaje pueden terminar saliendo más caras si no defines bien tu presupuesto. Analiza el dinero que tienes reservado para tus próximas vacaciones e intenta no gastar más. No llegues sin hacer un estudio de tus finanzas, a veces el instinto viajero es muy fuerte y terminas comprando un viaje que luego no puedes pagar. Si ya sabes cuál es tu presupuesto con la herramienta Explore, podrás descubrir a dónde te puede llevar tu dinero. Fija cuánto quieres gastar y la época del año en la que quieres viajar y en segundos aparecerá un mapa interactivo que te mostrará todos los destinos a los que podrás llegar al precio que fijaste, así, no gastas de más y no dejas de viajar.

3.- No elegir el momento correcto para comparar

Si ya tienes definido al 100% en qué destino será tu próxima aventura, aprovecha y compralo, pero debes saber qué momento es el correcto ¿te imaginas que tu lo compras el primer día de ofertas y al siguiente día está más barato?. Para que esto no te pase monitorea lo precios con las Alertas con estas recibirás notificaciones por email cuando cambien las tarifas. Así no tendrás que estar pegado al celular o la computadora para saber en qué momento se presenta el mejor precio para tu próximo viaje.

4.- Comprar en sitios web “Patito”

Los ciberfraudes están a la orden del día, hay que tener mucho cuidado con comprar en sitios web poco confiables. Sin embargo ten en cuenta que comprar viajes online es 100% seguro, si lo haces en páginas de proveedores serios, sabemos que a veces las grandes ofertas de viaje que parecen increíbles te asustan a la hora de comprar, pero si lo haces a través de una plataforma como KAYAK, no debes tener ninguna duda. Todos los proveedores de viajes que se encuentran dados de alta en www.kayak.com.mx son aerolíneas, agencias de viaje online y hoteles certificados, así que si ves una oferta increíble, no la dejes pasar.

5.- No firmes sin leer las letras chiquitas

En el contexto actual de COVID-19 es sumamente importante leer bien los términos y condiciones de los servicios turísticos antes de pagarlos. Como ya sabes, en esta pandemia todo puede cambiar y es importante que estés conciente de eso. Para hacerte más fácil la tarea de buscar vuelos, KAYAK creó un filtro de aerolíneas con políticas flexibles, donde si marcas esa casilla en tu búsqueda verás primero las opciones con cambios y cancelaciones flexibles debido a COVID-19.