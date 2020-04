“R”, nueva serie de acción y humor negro original de Paramount Channel y Claro video

Serie R (erre), nuevo dramedy policial original de Paramount Channel y Claro video. Estreno en México y el resto de América Latina por Paramount Channel.

“Le queda un mes de vida”, son las palabras que cambian drásticamente la vida de Franco (Mauricio Ochmann) en R (erre), el nuevo dramedy policial original de Paramount Channel y Claro video. Estreno en México y el resto de América Latina por Paramount Channel el 27 de abril a las 8:00pm (México, Chile), 7pm (Colombia), 21 hrs (Argentina) y a partir del 7 de mayo por Claro video, un episodio cada semana. La serie también estará disponible en Estados Unidos y Puerto Rico a través de Pantaya, la fecha será anunciada próximamente.

Erre, la Serie

R (10 x 60’) es una producción de Viacom International Studios (VIS) para Paramount Channel y Claro video. Es protagonizada por Mauricio Ochmann, quien interpreta a Francisco “Franco” Barrón, un hombre con una vida mediocre cuya realidad se ve alterada frente a un inminente diagnóstico de muerte que le asignan por error. A partir de esta noticia inesperada, Franco transforma su vida en una vorágine de enredadas situaciones, locuras y excesos.

A Mauricio Ochmann se le unen Paulina Dávila como Magali, Andrés Almeida como Francisco Barón, Jesús Zavala como Juan Vallarta, Valeria Vera como Natalia Romero, Yuriria del Valle como Erica, Marco de la O como Fidel, Ari Brickman como Lorenzo Langarica, Renato Gutiérrez como Pablo Barrón, Plutarco Haza como Eugenio Peralta, Guillermo Quintanilla es San Clemente, Gala Montes como Clara Langarica, Lourdes Gazza como Ivana, Pakey es Tristán, Darío T. Pie es Eliseo Vega, Luis Fernando Peña es “El Conejo”, Axel Castro como Nacho Gallegos, Enrique Arreola es Carmona y Carolina Anzures interpreta a Brenda Barrón.

Franco (Ochmann) asiste diario a la oficina donde es pisoteado moralmente por su jefe veinte años menor que él. En su casa, su esposa lo humilla con cualquier excusa y sus hijos adolescentes lo ven como parte del mobiliario. Hasta que un día, todo cambia para siempre. En un chequeo médico de rutina, Franco recibe un diagnóstico lapidario: tiene cáncer terminal y le queda un mes de vida. Franco, quien no fuma, no bebe, no consume drogas y se alimenta saludablemente, enfrenta la pesadilla de la muerte inminente.

Tráiler de la serie R (erre)

Traumatizado ante tremenda noticia, decide liberarse y disfrutar al máximo del poco tiempo que le resta. Manda al demonio a su mujer, golpea violentamente a su jefe, y emprende un viaje de descontrol, bebida y en una situación de confusión, Franco mata en defensa propia a un poderoso traficante internacional de diamantes. Al día siguiente, se entera su diagnóstico médico era falso y está en perfecto estado de salud. Franco ahora se encuentra fugitivo, con traficantes en su búsqueda, la policía quiere detenerlo y su familia lo maldice.

