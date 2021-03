El equipo Soniqs gana la PUBG Global Invitational. S

El equipo Soniqs, de Estados Unidos, ganó la 6a Weekly Final y el título de PUBGGlobal Invitational. S (PGI.S), el campeonato internacional de PUBG celebrado en Corea del Sur,...

El equipo Soniqs, de Estados Unidos, ganó la 6a Weekly Final y el título de PUBGGlobal Invitational. S (PGI.S), el campeonato internacional de PUBG celebrado en Corea del Sur, embolsándose la cantidad de US $1.296.000 durante la competencia.

Por su parte, el también equipo estadounidense Zenith Esports, alcanzó el 2º lugar durante la última ronda y se llevó el premio de US $1.009.822. El tercer lugar fue para el equipo de Corea del Sur, Gen.G, que recibió un total de US $928.182.

Meta Gaming, de Paraguay, terminó la competición en séptimo lugar, ganando US $389.359 dólares.

Con sede en la ciudad surcoreana de Incheon y con la participación de 32 equipos, el PGI.S duró ocho semanas, llevando a cabo torneos semanales y otorgando premios en efectivo. Inicialmente, el premio acumulado total se estimó en US $3.5 millones. Con el crowdfunding a través de la venta de artículos en el juego, los premios superaron la suma de US $7 millones.



En la 6ª y última Weekly Final, los 16 equipos clasificados a través del Weekly Survival compitieron por US$1 millón en premios. Tras los cálculos hechos a partir de la tabla de la clasificación, el título estaba abierto para cualquiera.



Durante la ronda, Soniqs agregó 90 puntos, de los cuales 56 fueron por eliminación de oponentes. Los estadounidenses ganaron uno de los juegos y ocuparon el segundo lugar en otros tres juegos.

En el último partido, con el título aún sin definirse, Soniqs cayó en la quinta posición, pero tuvo 12 remates -la mayor cantidad obtenida por el equipo durante el fin de semana-, lo que aseguró el liderato de la Weekly Final, con una diferencia de 11 puntos sobre el 2do lugar, Zenith Esports, con 79.



Con este resultado, el equipo Soniqs logró coronarse en 1er lugar en la PGI.S, mientras que el 2do lugar se lo llevó el también equipo estadounidense Zenith Esports.

El equipo paraguayo Meta Gaming, se desempeñó bien y terminó ganando el 7mo lugar, en gran parte por la excelente actuación en la 5ta Weekly Final, donde obtuvo el 2do lugar y alcanzó el top 3 de la PGI.S. Esta sexta semana, el equipo no ganó ninguno de los 16 partidos de Weekly Survival, por lo que no logró clasificar para la final semanal.



Por su parte, los brasileños FURIA, también representando a Latinoamérica en la PGI.S, terminó el torneo quedando en la 26th posición y llevándose un premio US $51,512. El equipo tampoco participó en la 6a Weekly Final del torneo.



Weekly Final



El top 4 de la 6ta final semanal quedó así:



1a – Soniqs – US$ 500.000

2a – Zenith Esports – US$ 250.000

3a – Multi Circle Gaming – US$ 125.000

4a – Four Angry Men – US$ 125.000



El Ganador de cada semana

A continuación los equipos que ganaron cada una de las seis Weekly Finals de la PGI.S:

Clasificación final de la PGI.S

Consulta la clasificación final de PGI.S según los premios recogidos por los equipos, considerando la Weekly Survival, Weekly Final, crowdfunding y bonificación mínima por participación:





