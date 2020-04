Los entrenamientos deportivos más divertidos vía livestream

Messi, el equipo de Tottenham, Antonio Candreva, Djokovic y Stephen Curry son algunos deportistas que están compartiendo sus entrenamientos vía livestream.

Debido a la situación actual a la que nos estamos enfrentado en todo el mundo, es necesario continuar con la obligación de quedarse en casa y así evitar cualquier riesgo; sin embargo, debemos mantenernos activos y realizar nuestras actividades de la manera más responsable, sin dejar a un lado la diversión y convivencia en familia.

Es por eso que los deportistas se han adaptado a practicar sus entrenamientos en la medida posible a pesar del cierre de los centros de alto rendimiento y espacios deportivos y han sido influyentes al invitar a sus seguidores vía livestream a actuar con responsabilidad permaneciendo en casa y disfrutando la compañía de sus familiares.

Entrenamientos vía livestream

En un esfuerzo por continuar brindando la alegría del deporte a los fanáticos de todo el mundo, la plataforma de compra y venta de boletos, StubHub comparte los top cinco entrenamientos livestream de famosos deportistas:

1.- El divertido y tierno entrenamiento de Messi con su hijo Ciro: Messi nos deleita con un video adorable en donde entrena a lado de su hijo Ciro.

2.- El entrenamiento online del equipo Tottenham con su director técnico Mourinho al frente: Los jugadores londinenses nos dan un vistazo de cómo se mantienen en forma al practicar su entrenamiento vía livestream.

3. Djokovic y su divertido descubrimiento del Tenis-Sartén: El reconocido jugador de tenis, toma el control en la cocina y lo hace de la mejor manera al crear el increíble juego del Tenis-Sartén.

4. Antonio Candreva entrena desde casa junto a la modelo Allegra Luna: El futbolista italiano decide entrenar junto con su pareja y tuvieron consecuencias al romper una lámpara en la sala de estar.

5. La habilidad de Stephen Curry al jugar golf: El jugador de la NBA nos enseñó cómo se divierte desde casa y mostró sus habilidades para el golf.

Sabemos que gracias a las grandes crisis, surgen mayores oportunidades y aprendizajes. Es un buen momento para salir de la rutina y realizar nuestras actividades rodeados de nuestros seres queridos, y sobre todo ¡divertirnos!

