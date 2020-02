Estreno «En Pareja», la nueva entrega de TNT Original

"En Pareja", película de TNT ORIGINAL estrena el 24 de febrero, y retrata los conflictos de dos jóvenes parejas en distintas etapas de sus romances.

En TNT Original se encuentra el contenido original de TNT, que incluye películas exclusivas y memorables. Entretenimiento de calidad para los amantes del cine y de aquellas producciones surgidas desde Hollywood y que llegan de la mano de comedias románticas, dramas, thrillers y propuestas de terror. El lunes 24 de febrero, a las 22.00 MEX horas, es el turno de En Pareja (In a Relationship), un estreno que aborda algunas de las complejidades que pueden vivirse en un romance.

En Pareja (In a Relationship), se centra en dos parejas que atraviesan situaciones diferentes en sus historias sentimentales. Por un lado, Owen y Hallie, hasta el momento una pareja estable de larga duración, luchan por evitar que su relación se termine de romper por completo, porque en el camino cada uno de ellos ha comenzado a tener distintos miedos e intereses. Por el otro, Matt y Willa se embarcan en un romance muy distinto del que preveían en un principio. Una crónica divertida y llena de sentimientos en un verano cualquiera en la vida de dos parejas que está protagonizada por Emma Roberts (American Horror Story / Scream Queens), Michael Angarano (This Is Us / The Knick), Dree Hemingway (Starlet) y Patrick Gibson (The OA / Tolkien).

Hallie (Emma Roberts) es una mujer millenial que se siente cómoda con su relación con Owen y está lista para el siguiente paso. Owen (Michael Angarano) cree compartir los mismos intereses que su novia, pero internamente sabe que no está preparado para estar atado por el resto de sus días. Con el paso del tiempo, los intereses de uno y los miedos del otro los irán distanciando hasta hacerse daño. Willa (Dree Hemingway) es prima de Hallie y ya perdió la cuenta de todas sus conquistas. Matt (Patrick Gigbson), en tanto, es su polo opuesto: es un romántico que tiene muy claro cuáles han sido sus parejas.

En Pareja es una radiografía de dos posibilidades distintas que otorga el amor en las etapas de una relación. Por un lado, la incertidumbre que genera avanzar hacia un estado en el cual el romance ya es algo conocido e implica compromisos que pueden traer situaciones de tensión, conflictos y decepciones. Por el otro, ese amor incipiente de aquellas relaciones fortuitas que el camino va agregándole algunas razones para tomarlas más en serio, sobre todo cuando se unen dos amantes de distinto calibre que se sorprenden día a día.

In a Relationship se estrena el lunes 24 de febrero, a las 22.00 MEX horas.