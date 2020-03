Recomendaciones de 5 emprendedoras de eBay que se aventuraron en el e-Commerce

Históricamente, las mujeres se han caracterizado por su fortaleza y por la búsqueda constante para progresar a pesar de cualquier obstáculo. Desde la madre de familia que saca adelante a los suyos cada día, hasta aquella atleta en los Olímpicos que pone en alto el nombre de todo un país a pesar de las dificultades en el camino.

El emprendimiento y los negocios no son la excepción y, aunque aún falta mucho por hacer, existen miles de casos de éxito de mujeres que emprendieron negocios exitosamente en México y en el mundo. De hecho, un estudio de Global Women Entrepreneur Leader Scorecard (2019), señaló que México es el segundo país de América Latina con mayores oportunidades para las mujeres emprendedoras, pues 3 de cada 5 pequeñas y medianas empresas que abren en el país son encabezadas por mujeres. Este mismo estudio detalló que el 37% del PIB mexicano proviene de mujeres empresarias.

En este mes de la mujer, y para celebrar su valentía para perseguir el éxito ligado a la creación de su propio negocio, eBay se dio a la tarea de reunir historias de 5 emprendedoras exitosas dentro de su plataforma, tanto en México como en Latinoamérica. Estas mujeres que han logrado crear y escalar un negocio en línea de exportación, comparten consejos para inspirar y motivar a aquellas que aún no se animan a emprender con un negocio propio e impulsarlas a decidirse a hacerlo, o simplemente para mostrar empatía y acercarlas a dar la mejor versión en su trabajo del día a día.

No le tengas miedo a lo nuevo y anímate a pensar en un negocio real

“El e-Commerce me ha permitido llegar a lugares donde nunca imaginé y me ha dado la oportunidad de ser independiente trabajando en lo que más me gusta. Al inicio fue un experimento para ver cómo funcionaba el comercio electrónico, pero después se convirtió en mi vida y mi negocio. Si tienen una idea, mi consejo es que la lleven a cabo sin miedo al fracaso, nunca saben lo que puede llegar a ser.”