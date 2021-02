El lado oscuro continúa por TNT Series con The Fall

The Fall por TNT Series, el ajedrez entre una detective dedicada y un asesino en serie se puede ver de lunes a viernes por TNT Series.

En marzo, TNT Series, continúa con nuevos capítulos de The Fall, un thriller que se centra en la tensa relación entre una detective y un asesino. La habilidosa detective Stella Gibson investiga una serie de asesinatos llevados a cabo por el femicida de Belfast Paul Spector, a quien logra atrapar y prepararlo para un juicio. Una historia apasionate y llena de suspenso protagonizada por Gillian Anderson (X-Files, Sex Education, The Crown) y Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey).

The Fall es un thriller psicológico que inspecciona la mente de dos cazadores completamente opuestos: uno, un asesino serial; el otro, una policía encargada de encerrarlo en la cárcel. La superintendente Stella Gibson, es una detective que lucha contra sus más íntimos demonios mientras intenta adentrarse en la mente de Paul Spector un asesino serial oculto en la piel de un hombre de familia. Cada uno juega su rol, y aunque en ese supuesto deben limitarse a seguir sus planes, el que pueda meterse en el cerebro del otro tendrá un buen camino avanzado para imponerse en esta cacería.

La serie inglesa tuvo una duración de tres temporadas y fue dirigida por Allan Cubitt y Jakob Verbruggen. El elenco se encuentra conformado por Gilian Anderson (Stella Gibson), Jamie Dornan (Paul Spector), John Lynch (Jim Burns), Aisling Franciosi (Katie Benedetto), Niamh McGrady (Danielle Ferrington) y Bronagh Waugh (Sally Ann Spector).

THE FALL continúa por TNT Series de lunes a viernes, a las 00:15 (MEX) horas.

