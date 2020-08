Edge Of Eternity entra en Beta y ofrece localización al Español

El JRPG Edge Of Eternity entra hoy en beta con una gran actualización en Steam Early Access y un 30% de descuento durante 8 días en Steam.

El JRPG Edge Of Eternity del desarrollador francés Midgar Studio y la publicadora Dear Villagers (ScourgeBringer, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos) entra en beta con una gran actualización en Steam Early Access y un 30% de descuento durante 8 días en Steam para dar la bienvenida a nuevos jugadores. El juego completo se lanzará en Steam, PS4 y Xbox One.

Esta actualización Beta marca un hito en el periodo de acceso anticipado, durante el cual el juego se ha expandido a más de 40 horas de gameplay con actualizaciones regulares, y en estos momentos permite a los jugadores explorar alrededor de la mitad de todo el contenido que ofrecerá la aventura.

Aspectos destacados de la Actualización Beta (puedes encontrar los detalles completos aquí)

Nueva BattleCam para el combate: puedes cambiar entre la cámara «táctica» actual y la nueva cámara «cinemática / dinámica»

para el combate: puedes cambiar entre la cámara «táctica» actual y la nueva cámara «cinemática / dinámica» Nuevo sistema de crafteo : reúne recetas y materiales para crear tu propio equipamiento e ítems.

: reúne recetas y materiales para crear tu propio equipamiento e ítems. Escenas rediseñadas : iluminación y color mejorados y sistema de sincronización de labios renovado

: iluminación y color mejorados y sistema de sincronización de labios renovado Nuevas misiones : eventos dinámicos y misiones secundarias espontáneas

: eventos dinámicos y misiones secundarias espontáneas Diseños de personajes actualizados : incluye nuevos detalles en los héroes y NPC

: incluye nuevos detalles en los héroes y NPC Pulido general y arreglos

Sobre Edge of Eternity

Una nueva y ambiciosa aventura JRPG desarrollada por un pequeño estudio independiente, que toma influencias de los juegos de rol japoneses y occidentales.

desarrollada por un pequeño estudio independiente, que toma influencias de los juegos de rol japoneses y occidentales. Ya en Steam Early Access , juega en un mundo en constante expansión, que ya ofrece los principales capítulos de la historia y cuenta con nuevos que van siendo agregados durante el período de Early Access.

, juega en un mundo en constante expansión, que ya ofrece los principales capítulos de la historia y cuenta con nuevos que van siendo agregados durante el período de Early Access. Proyecto impulsado por los fans de la comunidad de Kickstarter en 2015 , alcanzando casi 4 veces el objetivo de la campaña.

, alcanzando casi 4 veces el objetivo de la campaña. Una gran historia de esperanza y sacrificio . Únete al joven soldado Daryon y a un elenco de personajes inolvidables mientras emprenden un viaje que desafía su destino a través de un mundo agonizante.

. Únete al joven soldado Daryon y a un elenco de personajes inolvidables mientras emprenden un viaje que desafía su destino a través de un mundo agonizante. Resuelve misiones de múltiples formas , toma tus propias decisiones y enfrenta sus consecuencias.

, toma tus propias decisiones y enfrenta sus consecuencias. Domina un sistema de combate profundo y estratégico que incorpora habilidades, equipos, mejoras e incluso el entorno en el exclusivo sistema de combate basado en nexus-grid.

que incorpora habilidades, equipos, mejoras e incluso el entorno en el exclusivo sistema de combate basado en nexus-grid. Hazte amigo y monta una bestia intrépida pero adorable . ¡El Nekaroo pronto se convertirá en tu mejor amigo cuando viajes por el vasto mundo de Heryon!

. ¡El Nekaroo pronto se convertirá en tu mejor amigo cuando viajes por el vasto mundo de Heryon! Una banda sonora impresionante que incluye contribuciones del compositor de Chrono Trigger y Xenoblade Chronicles, Yasunori Mitsuda

que incluye contribuciones del compositor de ¡Construye tu propio mundo y aventuras con el modkit de Edge Of Eternity y cómpartelas en línea a través de un modo especial de Twitch!