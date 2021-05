Exclusivo juego de tarjetas coleccionables de The Bad Batch por eBay

Para celebrar este May the 4th, eBay se ha asociado con Topps y Disney para ofrecer un exclusivo juego de tarjetas coleccionables The Bad Batch.

Para celebrar este May the 4th, eBay se ha asociado con Topps y Disney para ofrecer un exclusivo juego de tarjetas coleccionables. El set de 10 tarjetas llamado The Bad Batch, estará disponible para los fanáticos de la saga a partir de hoy en: https://www.ebay.com/itm/353464296687.

Es una nueva serie de animación que estará disponible en exclusiva en Disney Plus y sigue a las tropas de élite y experimentales de la Fuerza Clon 99, o The Bad Batch, mientras navegan por una galaxia que cambia rápidamente tras la Guerra de los Clones.

Cada set contiene las siguientes 10 tarjetas:

The Bad Batch Echo Crosshair Wrecker Tech Hunter Fennec Shand Clone Captain Grey Omega Shock Trooper

Durante el último año, las ventas de memorabilia y coleccionables, en especial las de Star Wars, se han disparado:

Entre marzo y diciembre de 2020, la cantidad de artículos de Star Wars vendidos en eBay aumentó casi un 70%

En 2020, hubo 4 ventas de algún artículo de Star Wars por minuto en eBay























May the Fourth be with you!

¡Que la fuerza te acompañe!