Adquiere EA SPORTS Madden NFL 21 para Xbox One o PlayStation 4 y obtén la versión de próxima generación totalmente gratis el 4 de diciembre.

EA SPORTS MADDEN NFL 21 REVELA GAMEPLAY DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CONSOLAS CON DATOS DE JUGADORES REALES DE LA NFL

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ofrece a los jugadores y jugadoras la experiencia de simulación de fútbol americano más realista con el lanzamiento de EA SPORTS Madden NFL 21 para Xbox Series X|S y PlayStation®5. Con su llegada a las consolas de próxima generación, Madden NFL 21 establece un nuevo estándar de realismo y autenticidad, resaltado por innovaciones de jugabilidad que brindan un movimiento fluido impulsado por datos de atletas reales provistos por Next Gen Stats de la NFL. EA SPORTS también ofrece la experiencia más envolvente de Madden NFL hasta la fecha, con un nuevo hardware y una presentación mejorada de los partidos con nuevos detalles visuales mostrados logrados por un rendereo diferido e iluminación, así como audio basado en la ubicación que dan vida a las imágenes y los sonidos de la NFL.

El 4 de diciembre, cuando Madden NFL 21 se lance en la siguiente generación de consolas, los jugadores experimentarán por primera vez el futuro de la jugabilidad de Madden NFL con Next Gen Player Movement impulsado por Next Gen Stats de la NFL. Los datos de movimiento de los jugadores de la vida real, incluyendo trayectorias, tasa de aceleración y velocidad, son capturados por la NFL utilizando sensores que llevan todos los jugadores de la liga durante cada juego. Estos datos, llamados Next Gen Stats, se ingresan en Madden NFL 21 para impulsar una selección de animaciones fluidas basadas en cómo los jugadores se mueven realmente cuando corren, cortan y cambian de dirección en el campo, creando los movimientos de jugadores más realistas en la historia de la franquicia. Next Gen Player Movement cobra vida en ambos lados del ovoide, con corredores de trayectorias de élite corriendo sus rutas reales registradas por Next Gen Stats, mostrando sus explosivos primeros pasos y cambios de dirección, mientras que los defensas de élite reaccionarán de manera más realista a rutas y carreras opuestas.

«Con cada transición de consolas, nuestro equipo siente el mismo entusiasmo por las posibilidades de la nueva tecnología y se inspira para desarrollar nuevas y mejoradas experiencias para los seguidores de Madden NFL. Este año no es diferente con Madden NFL 21, representando un gran avance en el futuro de juegos de fútbol americano con la adición de datos Next Gen Stats de atletas reales de la NFL.», dijo Seann Graddy, Productor Ejecutivo de Madden NFL 21. «Aprovechando el nuevo hardware de Sony y Microsoft, nuestro equipo de EA SPORTS ha creado un juego increíblemente inmersivo que ofrece la experiencia más auténtica y realista de la NFL que los jugadores jamás hayan sentido ”.

En Madden NFL 21, los usuario también pueden esperar repeticiones impulsadas por las Next Gen Stats de la NFL, las cuales brindan desgloses de jugadas clave que muestran estos nuevos y emocionantes datos, para ofrecerles una ventaja estratégica para ajustar su plan de juego en función de cómo se desarrolla el mismo. El mandar jugadas en Madden NFL 21 también es nuevo con Llamado de Jugadas impulsado por las estrellas que hace que sean más personalizables e intuitivas para poner el balón en las manos de sus estrellas favoritas, a la vez que aprenden el fundamento detrás de cada jugada. Los usuarios también podrán guardar sus jugadas predilectas para encontrarlas rápidamente.

Madden NFL nunca se vio, sonó, ni se sintió tan real como Madden NFL 21 en las consolas de próxima generación. En los días de partido, los entornos auténticos del estadio son los más envolventes hasta la fecha, con iluminación diferida en todas las superficies que mejora la fidelidad visual, imágenes mejoradas de los jugadores y clima completamente nuevo y realista. Los tiempos de carga extremadamente rápidos harán que los partidos comiencen en segundos y mantendrán a los jugadores inmersos, mientras los entornos del estadio se cargan con una velocidad sin precedentes.

En la nueva generación de consolas, los cuerpos de los jugadores también sufren mejoras con composiciones corporales únicas en todas las posiciones y detalles visuales que cambian a medida que se desarrolla el juego. La nueva tecnología de animación de tela, actualiza dinámicamente las arrugas de los jerseys según el movimiento del jugador, mejorando las siluetas de éstos y haciendo que los cuerpos se sientan más orgánicos y vivos. Además, el nuevo audio basado en la ubicación hace que los sonidos parezcan reaccionar dependiendo de la vista del jugador. Además, la retroalimentación háptica del nuevo controlador DualSense en PlayStation 5 profundiza la experiencia de juego, ya que los usuarios podrán sentir el impacto de pases, recepciones, tackleadas, golpes y patadas.

Todo esto se suma a los modos favoritos de los fanáticos de Madden NFL, incluidos The Yard, Madden Ultimate Team (MUT), Superstar KO, Franchise, etc., que los jugadores podrán continuar disfrutando con mejoras tanto en la generación actual como en la próxima generación de consolas.

Quienes compren, o que ya hayan comprado, Madden NFL 21 para Xbox One y/o PlayStation 4 desde ahora hasta el lanzamiento de Madden NFL 22 obtendrán la versión de Xbox Series X|S y/o PlayStation 5 del juego de forma gratuita* cuando éstos se lancen el 4 de diciembre. Los jugadores pueden transferir su progreso y contenido en los modos Madden Ultimate Team, The Yard y Franchise. Asimismo, existe la opción de comprar ediciones independientes NXT LVL de Madden NFL 21 en Xbox® Series X|S y PlayStation®5 por $69.99, con contenido adicional de Madden Ultimate Team de gran valor.

Madden NFL 21 está desarrollado en Orlando, Florida por EA Tiburon, y ya está disponible para Sony PlayStation®4, Microsoft Xbox® One y PC a través de Origin™ y Steam. Madden NFL 21 se lanzará en Xbox® Series X|S y PlayStation®5 el 4 de diciembre y aterrizará en Stadia, la plataforma de juegos basada en la nube de Google, este invierno.

* Quienes hayan adquirido versiones en discos físicos deberán ponerse en contacto con EA en help.ea.com para obtener un código de actualización para las consolas sin disco. Visita ea.com/dual-entitlement para obtener más información.