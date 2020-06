Lamar Jackson, como la nueva portada para las ediciones de EA SPORTS Madden NFL 21

Madden NFL 21 se lanzará a nivel global el próximo 28 de agosto para Xbox One, PlayStation4, PC vía Origin y Steam y debutará en Google Stadia este invierno

Hoy, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) reveló al MVP de la NFL y quarterback de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, como la nueva portada para todas las ediciones de EA SPORTS Madden NFL 21 con un arte de la franquicia que refleja la particular trayectoria de Jackson en la NFL. Asimismo, EA SPORTS ofrece a los jugadores un primer acercamiento al gameplay de Madden NFL 21 con la generación actual de consolas en el nuevo tráiler, mostrando las nuevas mecánicas para el acarreo del balón y línea defensiva; tackleo a campo abierto realista, nuevas celebraciones y mucho más. Madden NFL 21 estará disponible a nivel global el 28 de agosto de 2020 para Sony PlayStation®4, Microsoft Xbox® One y PC a través de Origin™ y Steam.

“Crecí jugando Madden y tuve cada copia que podía tener en mis manos, por ello, estar en la portada de Madden NFL 21 es un sueño hecho realidad, especialmente cuando ésta representa mucho de mi historia”, comentó Lamar Jackson. “La bienvenida a la familia Madden por parte de la liga y de los fans ha sido fenomenal, pienso que la gente se divertirá muchísimo con las nuevas características que vienen para el juego de este año”, agregó.



Madden NFL 21 acercará a los usuarios al campo de juego como nunca antes, con una experiencia de futbol americano sin comparación y un innovador sistema de juego que incluye mecánicas mejoradas para el control de receptores y corredores acarreando el balón. En la línea defensiva, el pass rush será más responsivo y emocionante a la hora de jugar. Además, el tackleo realista a campo abierto, permitirá a las defensivas frenar grandes avances, al tiempo que las nuevas celebraciones controladas por el usuario, tras cada jugada clave, permitirán una experiencia en el emparrillado más cercana a la realidad. Fuera de todos los nuevos controles que los usuarios tendrán dentro del juego, algunos de los más grandes cambios llegarán con la autenticidad y presentación en general con las nuevas tomas dentro del campo y un mejorado conocimiento de los jugadores de su posición dentro de éste y sus alrededores.

“Nuestros jugadores son de los más apasionados en el mundo. Ellos aman Madden y queremos asegurarnos de que estamos cumpliendo con lo que ellos quisieran ver en el juego y ofrecer nuevas características con cada entrega”. comentó Seann Graddy, Productor Ejecutivo de Madden NFL 21. “En Madden NFL 21, hay muchas mejoras de juego que, tanto nuestros jugadores más apasionados, como cualquier fanático del futbol americano disfrutarán, así como experiencias únicas que permitirán a los usuarios vivir su fantasía de llegar a la NFL, y muchos más por venir.”, agregó.

A Madden NFL 21 también llega: Face of the Franchise: Rise to Fame, una campaña documental donde los usuarios podrán crearse a sí mismos y jugar mediante su camino a la fama, comenzando como quarteback de high school, para llegar al college en donde tendrán la opción de cambiar de posición a corredor o receptor, antes de llegar al NFL Combine, NFL Draft y cimentar su legado en la Liga. Adicionalmente, los fans pueden esperar más de 50 habilidades Superstar X-Factor, Live Playbooks 2.0 y nuevo contenido de la temporada para Ultimate Team, junto con otras nuevas características.

Los fanáticos pueden pre ordenar* la Edición MVP de Madden NFL 21 y recibir numerosos beneficios, incluyendo un Acceso Anticipado de 3 días, Un Ítem Elite de Lamar Jackson con habilidades, Madden Championship Series Ultimate Champion Pack, 1 de 32 jugadores élite del Pack de Jugadores Élite y un Pack de Uniformes de “Tu Elección”.

Adicionalmente, este año, EA SPORTS ofrecerá experiencias únicas para Madden NFL 21 para esta y la siguiente generación de consolas. A través de sus partnership con Sony y Microsoft, EA SPORTS ofrecerá un título doble, dando la oportunidad a aquellos jugadores que compre un Xbox Series X o un PlayStation 5, la oportunidad de actualizar** su copia de Madden NFL 21 de la generación anterior de Xbox One o PlayStation 4 sin costo adicional. Esta oferta estará disponible durante toda la temporada de Madden NFL 21 hasta el lanzamiento de Madden NFL 22, por lo que los jugadores podrán actualizar en cuanto compren su nueva consola durante ese periodo. Visita easports.com/nextlevel para más información y sintoniza EA Play Live el 18 de junio a las 6pm hora del centro de México para más noticias sobre la siguiente generación.

Los miembros de EA Access y Origin Access*** Basic pueden adelantarse a la temporada al probar Madden NFL 21 antes del día de lanzamiento. Los miembros también recibirán distintos beneficios dentro del juego que les ayudarán a armar su equipo en el terreno de juego, así como un 10% de descuento en el juego completo, así como en todas las compras de Madden Ultimate Team. Los miembros de Origin Access Premier tendrán todos los beneficios de Origin Access Basic, más full access a la Edición MVP de Madden NFL 21 para PC antes del día de lanzamiento, para jugar las veces que quieran el tiempo que quieran, mientras su membrecía se encuentre vigente. Para más detalles visita ea.com/ea-access and origin.com/origin-access.

Madden NFL 21 es desarrollado en Orlando, Florida por EA Tiburon y estará disponible a nivel global el 28 de agosto de 2020 para Sony PlayStation®4, Microsoft Xbox® One and PC a través de Origin™ y Steam. Madden NFL 21 Mobile, estará disponible para descarga en la App Store y Google Play, este 6 de agosto con una app totalmente nueva. Para más detalles, por favor revisa Madden Mobile Gridiron Notes. Además, Madden NFL llegará a Stadia, la plataforma de gaming basada en la nube de Google, este invierno.

Únete a la conversación de Madden NFL en Twitter y Facebook y visita www.easports.com/Madden-NFL para más información sobre EA SPORTS Madden NFL.

Para más sobre sobre los títulos de EA SPORTS, incluyendo noticias, video, blogs, foros y aplicaciones de juego, por favor visita www.ea.com/sports para conectar, compartir y competir.