EA Sports FIFA 21 revela los mejores jugadores calificados

Hoy, EA SPORTS FIFA 21 anunció a los 100 jugadores mejor calificados, liderados por reconocidas leyendas del fútbol como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y más. EA Sports FIFA...

Hoy, EA SPORTS FIFA 21 anunció a los 100 jugadores mejor calificados, liderados por reconocidas leyendas del fútbol como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y más.

EA Sports FIFA 21

El recientemente anunciado atleta de la portada para EA SPORTS FIFA 21 y estrella en ascenso del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, se encuentra entre los 10 jugadores mejor rankeados en el mundo, mientras continúa su camino para convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Revisa https://www.ea.com/games/fifa/fifa-21/ratings para ver quiénes se encuentran en la lista de este año, con base en su talento en el campo, velocidad y desempeño. Entre los jugadores latinoamericanos que entraron al ranking destacan: Lionel Messi, Neymar Jr, Alison, Casemiro, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Ederson, Ángel Di María, Luis Suárez, Roberto Firmino, Fabinho, Keylor Navas y Alejandro Gómez.

EA SPORTS FIFA 21 continuará revelando los ratings como parte de una Campaña Colectiva de Ratings. La cual, ayudará a crecer la intriga y expectativas entre los seguidores, revelando pistas específicas en los próximos días.

Para conocer todas las clasificaciones, actualizaciones de FIFA 21, fecha de lanzamiento y más, consulta el sitio web de EA SPORTS FIFA.

A continuación, encontrarás una lista de los diez mejores jugadores clasificados actuales en FIFA 21.

Los diez jugadores mejor clasificados de FIFA 21:

Lionel Messi, FC Barcelona (93) Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92) Robert Lewandowski, Bayern Munchen (91) Kevin De Bruyne, Manchester City (91) Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91) Jan Oblak, Atlético de Madrid (91) Virgil van Dijk, Liverpool (90) Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90) Mohamed Salah, Liverpool (90) Sadio Mané, Liverpool (90)

Acerca de Electronic Arts

Electronic Arts (NASDAQ: EA) es un líder mundial en entretenimiento interactivo digital. La compañía desarrolla y ofrece juegos, contenido y servicios en línea para consolas conectadas a Internet, dispositivos móviles y computadoras personales.

En el año fiscal 2020, EA registró ingresos netos GAAP de $5.5 mil millones. Con sede en Redwood City, California, EA es reconocida por una cartera de marcas de alta calidad aclamadas por la crítica como EA SPORTS ™ FIFA, Battlefield ™, Apex Legends ™, The Sims ™, Madden NFL, Need for Speed ™, Titanfall ™ y Plantas contra Zombis ™. Más información sobre EA está disponible en www.ea.com/news.