E! suma voces latinoamericanas para seguir impulsando «One World: Together at home»

Revive el evento global más importante de la década ¨ONE WORLD: TOGETHER AT HOME¨ a través de E! HOY miércoles 22 de abril a las 5 PM.

E! ENTERTAINMENT con el objetivo de continuar la lucha contra el COVID-19 invita a diferentes estrellas latinoamericanas a unirse a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen para continuar transmitiendo mensajes de aliento y concientización. Para ello, además revivirá el emocionante concierto ¨One World: Together At Home¨ este próximo miércoles 22 de abril a las 5PM a través de EonlineLatino.com, YouTube: youtube.com/eonlinelatinola y Facebook.com/Eonlinelatino.

Las más grandes estrellas globales se unieron al primer festival global del mundo para crear conciencia y generar fondos cruciales para impulsar la batalla global para eliminar la pandemia que hoy afecta el mundo entero COVID-19. Esta semana, E! se une invitando a destacadas estrellas latinoamericanas para continuar generando concientización, mensajes de aliento y seguir en pie de lucha.

Paty Cantú, Camilo, Oriana Sabatini y Vesta Lugg son algunas de las grandes estrellas latinoamericanas que suman también su voz. ¨One World: Together at Home¨ sigue al éxito de la serie digital del mismo nombre, tiene como objetivo celebrar los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud y apoyar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha para poner fin a la pandemia.

Las donaciones al fondo apoyarán el trabajo de la OMS en todo el mundo, la alianza para el desarrollo de vacunas Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) y UNICEF. El esfuerzo Together At Home también ayudará a más de 100 organizaciones benéficas locales y regionales adicionales que también recibirán fondos, incluidos Education Cannot Wait, Direct Care, Feeding America y United Way, entre otros. Changemakers, inversores y líderes de fundaciones actualizaron sus donaciones para contribuir rápidamente a los esfuerzos relacionados, como sistemas de salud más fuertes y desarrollo de vacunas.

El histórico especial de ocho horas promovido a nivel mundial obtuvo un alcance sin precedentes, llegando a miles de millones de personas en más de 175 países, quienes se unieron digitalmente para celebrar y apoyar a valientes trabajadores de la salud quienes trabajan sin descanso por salvar vidas desde las primeras líneas del frente.

Camilo invita a la retransmisión

Para más información: https://www.eonline.com