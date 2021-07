Dying Light 2 recibe nuevo teaser animado para su cómic

Techland lanzó un nuevo teaser animado de su cómic oficial Banshee: I Am The Cure, ambientado en el mundo de Dying Light 2 Stay Human.

Techland y Dynamite Entertainment han lanzado un teaser animado nunca antes visto de Banshee: I Am The Cure, un nuevo cómic ambientado en el mundo de Dying Light 2 Stay Human. Una versión digital del cómic está disponible para descargar de forma gratuita a través de la plataforma de recompensas de Techland: TechlandGG, hasta el 15 de julio, y estará disponible físicamente en una fecha posterior.

Dying light 2 stay human

Anunciado durante el segundo episodio de la webserie Dying 2 Know transmitido el 1ro de julio pasado, Banshee: I Am The Cure prepara el escenario para el mundo devastado y los oscuros secretos de Dying Light 2 Stay Human, y explora el momento en que el mortal virus Harran se salió de control. Este cómic de edición limitada fue escrito por el nominado a los Premios Harvey, Fred Van Lente (Marvel Zombies, X-Men Noir), junto al escritor principal de Dying Light 2 Stay Human, Mariusz Pitura, con arte proporcionado por Adam Markiewicz.

Nuevos Infectados presentes en Dying Light 2 Stay Human

Entre los nuevos anuncios, se revelaron varios monstruos infectados nuevos que estarán presentes en Dying Light 2 Stay Human, como el Biter, Volatile, y el monstruo icónico del cómic:

Banshee. A continuación revelamos las características que hacen únicos a estos monstruos: Banshee: Las Banshees son zombis muy ágiles que pueden saltar alturas considerables para alcanzar a sus presas. Son rápidas y cuentan con dedos largos y deformes. Arrastrarán a sus víctimas por detrás o caerán sobre ellos de manera descontrolada, como si estuvieran olvidando sus largos dedos. Ellas buscarán activamente al jugador, pero al acercarse demasiado durante una pelea, saltarán hacia atrás de repente y se encogerán de miedo, como si estuvieran resistiendo al virus. Al final, se rendirán a sus instintos y empezarán a atacar de nuevo.

Virales: Son humanos que se volvieron zombis muy recientemente debido a la infección. El virus los ha hecho rápidos, ágiles y sanguinarios sin incurrir todavía en una degradación significativa de su aspecto. También pueden saltar y trepar obstáculos y edificios, lo que les permite perseguir a los humanos incluso cuando están en un lugar donde la mayoría de los infectados normales no pueden llegar. En comparación con los Biters, conservaban muchos rasgos humanos, incluido un mayor intelecto, movilidad y coordinación.

Biter: La víctima más común del virus. Se distinguen visualmente de los Virales por sus cuerpos parcial o significativamente descompuestos, así como por su total pérdida de cabello. Son la versión degenerada de los virus que han estado expuestos a la luz ultravioleta durante mucho tiempo, antes de que pudieran evolucionar. La exposición prolongada a los rayos UV resulta en una degradación significativa de sus cuerpos, así como una gran pérdida de velocidad y coordinación.

Volatiles: Los Volatiles son extremadamente rápidos; pueden navegar a través de la oscuridad a altas velocidades y pueden igualar la agilidad del jugador, escalando obstáculos y edificios de la misma manera. De hombros anchos y un poco más altos que el promedio infectado, pueden ser identificados de forma audible por su respiración agitada y chillidos fuertes. Los Volatiles son la evolución natural de los Virales y la etapa final de la infección. Son los depredadores ápice, cazadores de carne mortales. El Volatile está infectado y solamente emerge durante la noche.

Demolisher: Es más grande y resistente que los otros monstruos. Pueden describirse como especies de tipo tanque que usarán cualquier cosa que caiga en sus manos para aplastar o cargar a su oponente con fuerza extrema. Nuestro objetivo era hacer que su silueta fuera monumental y agresiva para captar esa fuerza. Como los Volatile, es la etapa final de la infección (pero Demolisher mutó a otra forma antes de llegar a esta etapa) y tienen algunas similitudes en su apariencia, como la mandíbula partida, etc. El Demolisher, como otros tipos especiales de infectados, tienen niveles. Al principio, todavía se parece a un humano enfermo, aunque grande y musculoso. Luego, a medida que avanza la infección, su cuerpo la refleja. Se cubre de más deformaciones hasta que todo lo que queda es un monstruo.

Howler: Los Howlers no luchan, sino que funcionan como una alarma. Cuando ven a un humano, emiten un grito agudo que atraerá a los infectados circundantes y, en algunos casos, puede aturdir a la gente normal. Está demasiado asustado para luchar solo, por lo que grita pidiendo ayuda. Sin ser molestado, se pone de puntillas de vez en cuando para observar los alrededores o mira nerviosamente a su alrededor.

Revenant: Este tipo de infectado da mucho miedo debido a los crecimientos químicos provenientes de su espalda, que se extienden casi como alas. También es muy inteligente, y solo lo veremos de noche en áreas específicas. Y la pelea es diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes en Dying Light. En realidad, nunca peleas solo contra el Revenant. Las mutaciones en su espalda emiten una zona de niebla tóxica que invoca y potencia a otros infectados, por lo que los jugadores deben estar preparados para luchar contra más de un monstruo.

Dying Light 2 Stay Human, publicado por Techland, se lanza el 7 de diciembre en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X | S. Las preventas ya están disponibles a través de dyinglightgame.com/preorder.