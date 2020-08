Duelo de cuartos de final en la Liga Latinoamérica de League of Legends

La competencia más importante de Esports de la región se acerca a definir quién será el próximo finalista que enfrentará a All Knights el 29 de agosto.

Este fin de semana será clave para Azules Esports (UCH) y Rainbow 7 (R7), equipos que disputan su lugar en la final del torneo de Apertura de la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends y el pase a la semifinal.

Durante las partidas de la segunda ronda la semana pasada, Isurus Gaming obtuvo el pase directo a Semifinales. Este fin de semana, se juegan los cuartos de final entre Azules Esports y Rainbow 7, donde cualquier cosa puede pasar.

El equipo chileno llega en alza, pero deberá enfrentar a un rival con experiencia que no les entregará la victoria en bandeja de plata. En la última semana, Azules, el equipo de la Universidad de Chile tuvo buenas apariciones venciendo al único semifinalista, Isurus Gaming, y también frente a un eliminado Gillette Infinity Esports. La carrera para llegar a su primera final de Liga Latinoamérica, podría ponerse cuesta arriba, considerando que en la última fecha la escuadra azul cayó frente a Rainbow 7 y All Knights.

Por su parte, Rainbow 7 sabe que la experiencia de enfrentar instancias decisivas es un punto a su favor. Vencieron en la última semana al rival que enfrentarán en cuartos, pero tampoco pueden confiarse a 5 partidas. Leza y Josedeodo han demostrado porque están en las grandes ligas, y este fin de semana en la grieta, apoyados por Acce y compañía buscarán meterse en semifinal e ir por una eventual final frente al campeón vigente, All Knights, que ya espera con ansias a su rival del 29 de agosto.

La Liga Latinoamérica Clausura de League of Legends se transmite por los canales oficiales de Riot Games, ETC TV y TV Azteca, todos los sábados y domingos, desde las 14:00 horas CO y PE, 15:00 horas MX, 16 horas CL y 17 horas AR.

Sobre Riot Games

Riot Games se fundó en 2006 con el objetivo de desarrollar, distribuir y respaldar juegos en todo el mundo con sus jugadores como prioridad. En 2009, Riot lanzó su primer juego, League of Legends, el cual recibió reconocimiento mundial. LoL se transformó en uno de los juegos de PC más jugados del planeta y en una pieza clave del crecimiento súbito de los esports.