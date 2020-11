Se anuncia DreamHack PUBG Showdown, con la participación de América Latina

PUBG anuncia su asociación con DreamHack para el DreamHack PUBG Showdown Winter Americas, que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre.

PUBG Corporation anunció hoy su asociación con DreamHack para el DreamHack PUBG Showdown Winter Americas, que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre.

Los equipos de América Latina y América del Norte competirán durante cuatro semanas, por un premio de US $15.000 dólares.

El evento tendrá dos clasificaciones abiertas, una para América Latina y otra para América del Norte, el sábado (28) y el domingo (29). La Gran Final está prevista para los días 18, 19 y 20 de diciembre y contará con 16 participantes – seis latinoamericanos y diez norteamericanos – que se enfrentarán en 18 partidas a lo largo de tres días.

Será una oportunidad única para ver a las estrellas más grandes de las dos regiones enfrentarse en combates sin precedentes.

Calendario

La ronda clasificatoria latinoamericana comenzará el 28 y 29 de noviembre con la primera ronda. La segunda ronda tendrá lugar los días 5 y 6 de diciembre. Se ha programado una fase de grupos para los días 9, 10 y 11 de diciembre, en la que se definirán los seis finalistas.

Programa de clasificación de América Latina:

Ronda 1

28 y 29 de noviembre

80 equipos participantes

12 caídas, 6 por día

32 equipos avanzan

Segunda ronda

5 y 6 de diciembre

32 equipos participantes

12 caídas, 6 por día

8 equipos avanzan

Fase de grupo

9, 10 y 11 de diciembre

24 equipos participantes (8 de la clasificación + 16 invitados)

18 caídas, 6 por día

6 equipos avanzan

Gran Final (América Latina + América del Norte)

18, 19 y 20 de diciembre

16 equipos participantes (6 de América Latina + 10 de América del Norte)

– 18 caídas, 6 por día

Premios

Los premios, repartidos entre los seis equipos mejor clasificados, totalizan US$15 mil.

1o – US $ 6.500

2do – US $ 4.000

3 ° – US $ 2.000

4to – US $ 1.100

5to – US $ 800

6to – US $ 600

Para otras informaciones sobre PUBG, visita www.pubg.com.