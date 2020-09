Nueva colección de empaques “DORITOS Wonder Woman 1984”

DORITOS presenta una nueva colección de empaques inspirados en la nueva película de la superheroína “DORITOS Wonder Woman 1984”.

Este verano, DORITOS presenta una nueva colección de empaques y producto inspirados en la nueva película de una de las superheroínas favoritas del público fanático de los cómics y los cinéfilos, “DORITOS Wonder Woman 1984”.

Al igual que Wonder Woman, DORITOS demuestra su lado bold y su fuerza en cada producto, y con esta nueva promoción, la marca invita a sus consumidores a descubrir su verdadera fuerza y luchar por la oportunidad de ser acreedores a cientos de premios que la marca estará ofreciendo a través de una mecánica digital donde cada uno de sus empaques será una oportunidad para poder participar.

Las sorpresas no terminan aquí; la marca está apostando por una gran innovación y experiencia de sabor con la edición limitada llamada “DORITOS Xtra Powwer”, la cual mezcla la intensidad de sabor de DORITOS Xtra Flamin’ Hot con el irresistible sabor de Queso Picante en la misma bolsa, un hecho sin precedentes que destaca la fuerza de la unión entre Wonder Woman y DORITOS.

Además de esto, como parte de esta promoción, los consumidores podrán buscar los 60 diseños de stickers y 30 diferentes diseños de transfers edición limitada que vienen dentro de cada una de las bolsas de DORITOS, y que contienen imágenes inéditas de la película Wonder Woman 1984. De esta manera,DORITOS ofrece a los fanáticos un preview de lo que nos espera próximamente de manera exclusiva: por ejemplo, el sticker de Gal Gadot vestida con la impresionante armadura dorada, Golden Eagle. En cada sticker viene un código con el que se podrá participar para ganar alguno de los miles de premios disponibles que van desde chamarras edición especial, termos, gorras oficiales de la película, teléfonos celulares, cámaras hasta relojes inteligentes y artículos electrónicos con la más alta tecnología.

Al respecto, Eduardo Córdoba, Director Senior de Mercadotecnia de DORITOS® México, comentó: “En Doritos® siempre estamos en la búsqueda de experiencias que impacten y que motiven a todos nuestros consumidores a mostrar su lado BOLD con autenticidad; valores y espíritu que vemos reflejados en la historia y personaje de Wonder Woman. Es por esto por lo que esta promoción y alianza nos resulta tan natural. DORITOS® Wonder Woman 1984 es una forma de continuar motivando a nuestros consumidores a ser ellos mismos con fuerza y poder mientras disfrutan de uno de sus personajes favoritos, y se deleitancon esta nueva combinación de sabor que nos lleva a vivir juntos momentos de película”.

DORITOS Wonder Woman 1984” forma parte de las alianzas globales que ha creado DORITOS con licencias cinematográficas internacionales para promover las mejores producciones del mundo del entretenimiento, con el objetivo no sólo de continuar ofreciendo experiencias, sino también sabores únicos que generen una conexión real con su público. Wonder Woman 1984, es la segunda entrega de la serie Wonder Woman basada en el personaje de La mujer Maravilla, que se estrenará en México el próximo 2 de octubre de 2020. La nueva promoción de DORITOS estará disponible a hasta el 20 de septiembre de 2020 en cualquier tiendita de la equina, de conveniencia y en todos los supermercados del país. Para más información no olvides visitar la página oficial de la marca www.doritos.mx y buscarnos en todas las redes sociales como @DoritosMX.

¿Estás listo para la aventura? Ahora le toca a DORITOS Wonder Woman 1984, acompañarte a vivir un momento increíble en donde deberás demostrar tu fuerza, poder y valentía. ¡Junto a DORITOS nada nos detiene!

#DescubreTuVedaderaFuerza #DoritosWW84 #MujerMaravilla1984