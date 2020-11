Conoce la lista de documentos que necesitas para vender tu auto sin ningún contratiempo, otorgando mayor seguridad al comprador.

Lo más importante al momento de vender tu auto es contar con toda la documentación necesaria, de no hacerlo podrías tener problemas futuros con el nuevo dueño del vehículo, o inclusive perder a posibles compradores porque nadie se arriesgará a adquirir un vehículo que no está en regla.

Documento para vender tu auto

A pesar de que no es una tarea compleja, de acuerdo con la plataforma de compra-venta de autos seminuevos, Kavak.com, para vender tu auto es indispensable tener al día cada trámite y cada pago, esto es tan importante como el estado mismo del vehículo. Ya sea que la transacción sea entre particulares o que decidas venderlo a una empresa, la documentación siempre será la misma.

Desde el pasado 10 de agosto, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México inició la reapertura gradual de trámites vehiculares, algunos puedes hacerlos en línea mientras que para otros tienes que agendar cita previa con el fin de preservar las medidas de «sana distancia».

Lista de documentos que necesitas para vender tu auto

Los trámites que ya puedes hacer con cita previa son:

Alta de placas de vehículo nuevo realizado por agencia

Alta nuevo híbrido con línea de captura pagada

Alta de placas de vehículos foráneos

Expedición de placas para vehículos nuevos de personas físicas, que cuenten con línea de captura pagada

Alta de placas para moto nueva, que cuenten con línea de captura pagada

Baja de placas de vehículo por robo o siniestro

En línea puede hacer los siguientes trámites:

Refrendo en línea de la tarjeta de circulación

Revisión de estatus de vehículo para verificación

Por la emergencia sanitaria el trámite de licencia se realiza de manera temporal en los Centros de Servicio de la Tesorería, de la Secretaría de Finanzas; mientras que el trámite de tarjeta de circulación aún no está disponible.

¿Qué documentos necesitas para vender tu auto?

De acuerdo con Kavak.com, éstos son los documentos indispensables que necesitas para vender tu auto sin contratiempos:

Factura original. Este documento es indispensable, ya que contiene todos los datos del vehículo, historial y te acredita como dueño legítimo.

Si tu factura incluye la leyenda “gravado”, significa que aún no has terminado de pagar el auto, por lo tanto no se te reconoce como dueño legítimo; no obstante, el hecho de que tu auto siga en financiamiento no es un impedimento para venderlo, aunque siempre será preferible esté liquidado.

Tarjeta de circulación vigente. Este plástico es indispensable y es importante que esté vigente, pues también acredita los datos y titularidad del vehículo.

Pagos de verificación y tenencias más recientes. Si no tienes estos pagos al día difícilmente venderás tu auto. El pago de estos impuesto es obligatorio, por ello debes guardar cada recibo y asegurarte de estar al corriente.

Si no los tienes el precio de tu vehículo puede disminuir, ya que el nuevo dueño tendrá que hacerse cargo de tus adeudos.

¿Qué más necesito?

Escritura de venta. Este papel es el recibo de venta por tu auto seminuevo y contiene la siguiente información:

Precio de compra original y precio de reventa

Datos del vehículo: marca, modelo y año

Datos de contacto del vendedor y el comprador

Fecha de venta

Además, puedes incluir cualquier otra información que tú como vendedor o el comprador de tu auto consideren necesaria

Aprobación de la compañía de seguros al nuevo propietario. En caso de transferir tu seguro, un aval de la compañía de seguros establecerá que el nuevo propietario será el responsable de pagar a partir de la fecha de venta.

También puede simplemente cancelar el seguro y que el nuevo dueño contrate el de su elección.

Registros de Mantenimiento. Estos registros si bien no son indispensables, son sumamente útiles para vender tu coche más rápido y a un mejor precio.

Hazle saber a tu comprador que cuentas con ellos, no sólo para generar una relación de confianza, sino también para que el comprador conozca a detalle el mantenimiento y reparación del vehículo, que sepa que está en buenas condiciones y que no le ocasionará problemas a futuro.