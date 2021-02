Nuevo DLC para Two Point Hospital: Una Cura a Tiempo ¡ya disponible en Steam!

Two Point Hospital: Una Cura a Tiempo ofrece a los jugadores una cuarta dimensión en la jugabilidad de simulación, con nuevos retos.

Únete a SEGA® Europe Ltd. y a Two Point Studios™ Ltd. para iniciar un emocionante viaje en el espacio y el tiempo con Two Point Hospital™: Una Cura a Tiempo, disponible ya en Steam. ¿No estás convencido todavía? Es posible que el Capitán Yesterday —inventor, emprendedor y charlatán a tiempo completo— te convenza con su novísimo invento: el Temporizador, según él, 100% seguro para viajar en el tiempo de manera rápida y despreocupada. Sin trampa ni cartón, sin consecuencias y sin preguntarse nada. ¿Te arriesgarás?

Two Point Hospital™: Una Cura a Tiempo ofrece a los jugadores una cuarta dimensión en la jugabilidad de simulación, con nuevos retos y enfermedades todavía más inusuales. Introdúcete en el Temporizador y visita tres nuevos lugares ubicados en las épocas prehistórica, medieval y futurista mientras curas 34 dolencias anacrónicas como la peste bufónica, la cabeza hueca y la disfunción de reptil. Decora tus hospitales con objetos de todas las épocas, como la papelera de agujero de gusano o el mapa del tiempo, que te pueden venir de maravilla…o no.

Una cura a tiempo comienza llevando a los jugadores a la ciudad medieval de Clockwise, plagada de rupturas en el espacio y el tiempo, donde los pacientes han empezado a (des)aparecer en misteriosos agujeros en el suelo. ¿Podrían ser portales al pasado? En la segunda fase, la búsqueda de pacientes desaparecidos conducirá a una era olvidada, a los albores de la civilización: la prehistoria. Extrañamente, en esta época no hay portales para mandar a los pacientes de vuelta al futuro. La fase final traslada a los jugadores a una ciudad futurista, construida en las alturas de un mundo que, a ras de suelo, es inhabitable. El futuro rebosa de pacientes de todas las épocas. Es posible que el Capitán Yesterday pueda ayudar a enviarlos de vuelta a casa, preferiblemente de una pieza.

Two Point Hospital: Una Cura a Tiempo ya está disponible en Steam por ARS 498.99 / CLP $ 5.000 / MXN $102,99 / USD $ 8,99, con un 10% de descuento para aquellos que se den prisa y compren en juego entre el 23 de febrero y el 2 de marzo de 2021.