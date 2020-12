Dispositivos Amazon para regalar en esta Navidad 2020

Qué mejor que regalar la mejor tecnología a tus seres queridos. Los dispositivos de Amazon son increíbles opciones por sus diferentes funciones.

Esta Navidad toca quedarnos en casa y ¿qué mejor que regalar la mejor tecnología a tus seres queridos que seguramente también estarán guardados? Los dispositivos de Amazon son increíbles opciones por sus diferentes funciones. Éstas son algunas recomendaciones.

Dispositivos Amazon

Familia Echo

Para iniciarse en el mundo de Alexa, Echo Dot es la mejor opción para regalar, es una bocina inteligente que incorpora Alexa, cuenta con un diseño elegante y compacto de forma esférica y acabado de tela, que combina con cualquier espacio de la casa.

Echo Dot – bocina inteligente que incorpora Alexa

Es ideal para reproducir música, pedir alarmas, recordatorios, noticias, la temperatura, juegos, recetas y hasta para empezar a hacer una casa inteligente. Si buscas un plus, Echo Dot con reloj tiene las mismas funciones y adicional un display LED para ver la hora, temperatura y el tiempo restante de un timer.





¿Quieres regalarle un segundo dispositivo a alguien que ya domina los beneficios de Alexa?

Te recomendamos la nueva versión de Echo, que ofrece nuevo sonido y diseño, integra un Hub Zigbee para controlar dispositivos de casa inteligente compatibles, además de las funciones de Alexa que ya conoces. O puedes optar por un dispositivo con pantalla como Echo Show 5, para que sea el complemento ideal para la cocina o una mesa de noche. Gracias a su pantalla de 5 pulgadas podrá ver noticias, series o películas de Prime Video y hasta echar un ojo a lo que sucede a través de cámaras de seguridad y timbres compatibles como Ring o hacer videollamadas para estar cerca de sus seres queridos en estas fechas.

Echo Dot

Echo Show 5

Aprovecha los descuentos para hacer sonreír a esa persona, del 9 al 24 de diciembre escoge entre Echo Dot en $999 pesos o elígelo con reloj por $1,299 pesos. Echo y Echo Show 5 no se quedan atrás, ponlos debajo del árbol por $2,399 pesos y $1999 pesos, respectivamente.

Si regalas alguno de estos dispositivos, hazles una recomendación sobre los usos y sorpresas de Alexa relacionados a Navidad como:

«Alexa, ¿cuántos días faltan para Navidad?”

“Alexa, dame el top 5 navideño de hoy”

“Alexa, canta tu canción de Navidad”

“Alexa, cuéntame un cuento navideño”

“Alexa, imaginemos juntos un viaje al taller de Santa”

“Alexa, llama a Santa Claus”

“Alexa, ¿dónde está Santa Claus?”

“Alexa, ¿cuál es mi regalo de Navidad?”

“Alexa, muéstrame el quiz de Navidad”

Pídele un chiste navideño para cerrar el año: “Alexa, cuéntame un chiste navideño”.

Y no te pierdas de la playlist que Amazon Music tiene para estar completamente en el mood, solo di “Alexa, pon la playlist Amazon Originals Holiday”.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick Lite

Siempre hay un fan de las películas y series en la familia. Fire TV Stick Lite es un reproductor de streaming full-HD que te permite tener acceso a tus apps favoritas de series, películas, música y más, incluso si tu televisión no es inteligente. Incluye un control remoto que incorpora Alexa para buscar, reproducir y controlar contenido con solo pedirlo: “Alexa, regresa 1 minuto”. Además, podrás hacer prácticamente todo lo que haces con Alexa regularmente, como poner alarmas, recordatorios, consultar tu calendario, hacer preguntas o hasta pedirle chistes.

eero





Año nuevo, Internet nuevo. Si tienes problemas con tu WiFi porque no llega bien a algunos espacios de tu casa, eero es el auto-regalo que necesitas para empezar bien el año. El router eero de malla se conecta a tu modem y amplía la cobertura WiFi para llegar a cada rincón. Su configuración es muy sencilla, solo basta desconectar tu módem, bajar la app de eero y seguir las instrucciones de la aplicación. Con la app podrás administrar tu red, pausar el Internet, crear una red de invitados, entre otras cosas. Puedes incorporar solo uno o los que necesites; un paquete de tres eero cubre aproximadamente 460m2 y uno solo, aproximadamente 140m2.

Kindle

Uno de los propósitos de año nuevo más comunes es “leer más”. ¿Por qué no se lo pones más fácil y conveniente a tus amigos, familiares o a esa persona especial? Un Kindle es un regalo ideal para incrementar o fomentar la lectura. Estos lectores electrónicos están diseñados para leer, no importa si es bajo los rayos del sol o en plena oscuridad, no habrá reflejos ni se daña la vista. Kindle tiene la gran ventaja de concentrar todas las lecturas y libros en un solo lugar, con ellos es posible guardar y sincronizar la última página leída, crear marcadores y anotaciones, encontrar definiciones cortas y sencillas y mucho más.

Kindle

Kindle

Kindle Oasis

Kindle cuenta con una pantalla sin reflejo y luz frontal ajustable que resultan mucho mejor para la vista que las pantallas retroiluminadas. O bien, Kindle Oasis, incorpora una pantalla de 7 pulgadas también sin reflejo, diseño ergonómico con botones para pasar de página, perfectos para leer con una sola mano; esto además de luz frontal cálida ajustable y resistencia al agua (IPX8).

Ring Video Doorbell

Si te portaste bien todo el año, mereces otro auto-regalo. Haz que tu casa se vuelva aún más inteligente desde la puerta de entrada con un Ring Video Doorbell, un timbre WiFi con video HD que envía alertas inmediatas a tu celular, tablet, PC o dispositivo Echo, y si cuentas con un Echo con pantalla podrás ver también el video. La notificación llegará cuando detecta movimiento o cuando alguien toca el timbre, así podrás atender la puerta incluso de forma remota gracias a la comunicación bidireccional. Cuenta con Video HD, Live View y visión nocturna. Con una suscripción a Ring Protect, graba y almacena todos los eventos captados por tu Ring Video Doorbell para que puedas revisar y descargar los videos cuando lo necesites.

Ring Video Doorbell

Con estas recomendaciones, ya solo debes decidir qué sorpresa darles a tus seres queridos.

Para más información: https://www.amazon.com.mx/