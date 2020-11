Disney Plus ¡ya disponible en Latinoamérica!

Disney Plus es el destino exclusivo y permanente de todo el contenido disponible de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Disney Plus (Disney+) está disponible a partir de hoy en Latinoamérica y en el Caribe, inaugurando una nueva era de entretenimiento para cada miembro de la familia. El lanzamiento del servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney Company marca un nuevo capítulo en su expansión global y acerca a los suscriptores de América Latina el acceso exclusivo y permanente a una sólida propuesta de contenidos con historias innovadoras, creativas y de la más alta calidad.

“El lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica es un hito en la historia de la compañía en la región y marca el comienzo de una etapa de innovación y creatividad sin precedentes. Estamos muy orgullosos de compartir con nuestras audiencias esta nueva experiencia que esperaban con entusiasmo”, remarcó Diego Lerner, Presidente, The Walt Disney Company Latin America. Y agregó: “A partir de hoy, Disney+ brinda el acceso exclusivo al increíble catálogo de los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, es la primera y única opción de acceso en streaming con presencia exclusiva de todos los contenidos cinematográficos disponibles de nuestras marcas, y es el único destino digital que tiene todos los contenidos producidos en formato de video hogareño (series, películas de TV, documentales, shows, conciertos, eventos y programas especiales). El servicio también incluye un robusto catálogo de series y películas originales de Disney+, un sello de producción propia, con una variedad de títulos que pueden ser vistos solo en nuestra plataforma, así como también contenidos originales producidos localmente en varios países de la región para las más diversas audiencias”.

Disney Plus es el lugar exclusivo en América Latina de todo el contenido disponible de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, incluyendo títulos originales de lanzamiento global y una sólida colección de producciones locales que refuerzan el compromiso de The Walt Disney Company con la creación de contenido y la participación de talento latinoamericano. A partir de hoy, solo habrá estrenos y presencia permanente de contenido disponible Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en Disney+, con excepción de títulos selectos que también podrán verse en canales Disney y cines.

El catálogo de Disney Plus cuenta con más de 40 series, películas, cortos y documentales originales de la plataforma, incluyendo The Mandalorian –la primera serie de acción real de STAR WARS ganadora de 7 premios Emmy®–, y la película LA DAMA Y EL VAGABUNDO de The Walt Disney Studios que reversiona el clásico animado de 1955 en acción real. Próximamente se sumarán también producciones de Marvel como WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno. Las producciones originales de Disney+ Latinoamérica, en tanto, abarcan historias de ficción, programas de entrevistas, documentales, shows en vivo y más, con contenido de relevancia local y talento destacado de la región. Actualmente se encuentran en distintas etapas de producción más de 70 contenidos originales de Latinoamérica, que refuerzan el compromiso de la Compañía de producir contenido local, desarrollado por y para Disney+ por reconocidas casas productoras de Brasil, México, Colombia y Argentina, y protagonizado por consagrados talentos de toda la región. Además, la plataforma ofrece producciones adquiridas que estrenan de forma exclusiva en Disney+.

Disney+ también es el destino para acceder a más de 500 películas recientes y clásicas de Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Walt Disney Animation Studios y más; la saga completa de STAR WARS; y más de 7.000 episodios de series emblemáticas de Disney, Marvel y National Geographic, incluyendo sus producciones locales.

Disney+ ofrece una experiencia y un acceso inigualable a sus suscriptores, en todo momento y todo lugar. La plataforma, que cuenta con imagen de alta calidad y no contiene cortes publicitarios, permite por cada suscripción el streaming simultáneo en cuatro dispositivos, descargas ilimitadas en diez dispositivos, y la configuración de siete perfiles diferentes. A su vez, cuenta con recomendaciones personalizadas y la posibilidad de crear perfiles para niños, de navegación sencilla y contenido apropiado para cada edad. El servicio está disponible para televisión y dispositivos móviles, incluyendo consolas de juego, reproductores de streaming y Smart TVs.

La suscripción a Disney+ puede contratarse de forma directa en www.disneyplus.com.

En los siguientes países, y por tiempo limitado, está disponible una prueba gratis de siete días. En estos casos, los valores de lanzamiento de la suscripción directa son:

Argentina: ARS$ 385,00/mes o ARS$ 3.850,00/año.

Brasil: BRL$ 27,90/mes o BRL$ 279,90/año.

Chile: CLP$ 6.500,00/mes o CLP$ 64.900,00/año.

Colombia: COP$ 23.900,00/mes o COP$ 239.900/año.

Perú: PEN$ 25,90/mes o PEN$ 259,90/año.

México: MXN$ 159,00/mes o MXN$ 1.599,00/año.

Costa Rica, Ecuador y Panamá: USD$ 5,99/mes o USD$ 59,99/año.

Uruguay: USD$ 7,49/mes o USD$ 74,99/año.

En el resto de los países de la región, la suscripción directa del servicio tiene un costo de USD$ 5,99 por mes o USD$ 59,99 por año, aunque el precio final pueda verse afectado por cargos de terceros en algunos territorios; y tanto el precio como la moneda puedan variar en plataformas de terceros en la región.

La llegada de Disney+ a América Latina se celebró anoche con un mapping realizado en Buenos Aires, en el emblemático Teatro Colón, y con una proyección sobre el WTC World Trade Center, de Ciudad de México. El espectáculo de luces e imágenes anticipó la llegada de la plataforma con gran emoción y reunió escenas de los clásicos de Disney más queridos y secuencias vibrantes e inolvidables de las películas de Pixar, Marvel y Star Wars. Además, en el transcurso de los últimos días, las señales de TV paga de The Walt Disney Company unieron sus transmisiones en toda Latinoamérica para compartir con la audiencia Disney+ Presenta:

MUCHAS HISTORIAS, UN MISMO LUGAR, una producción para descubrir todo lo que ofrece Disney+. Este especial también se emitió durante noviembre en televisión abierta en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Chile y Ecuador. Para revivirlo.

