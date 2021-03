Disney Plus presenta los pósters de personajes de Falcon y el Soldado del Invierno de Marvel Studios

Ya se encuentra disponible un nuevo tráiler de LEYENDAS de Marvel Studios sobre dos nuevos episodios con foco en Falcon y el Soldado del Invierno.

Disney Plus revela los nuevos pósters de personajes de Falcon y el Soldado del Invierno de Marvel Studios con Anthony Mackie como Sam Wilson (también conocido como Falcon), Sebastian Stan como Bucky Barnes (también conocido como Soldado del Invierno), Daniel Brühl como Zemo y Emily VanCamp como Sharon Carter. Esta nueva producción de seis episodios se transmitirá exclusivamente en Disney Plus a partir del 19 de marzo de 2021.

¿Cómo se convirtió Sam en Falcon? ¿Cuándo Bucky sanó su mente? ¿Qué llevó a Sharon a la clandestinidad? Para revivir los caminos recorridos de los personajes antes del lanzamiento de la serie, el servicio de streaming de The Walt Disney Company debuta el viernes 12 de marzo dos nuevos episodios de LEYENDAS de Marvel Studios que se centran en los personajes de Zemo y Sharon Carter. Desde el viernes 5 de marzo se encuentran disponibles los episodios con foco en Falcon y Soldado del Invierno.

Nuevo tráiler de LEYENDAS de Marvel Studios:

Continuando los eventos de AVENGERS: ENDGAME, Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Soldado del Invierno) emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades, y su paciencia. Dirigida por Kari Skogland y guionada por Malcolm Spellman.









Falcon y el Soldado del Invierno es la segunda serie de Marvel Studios que podrá verse solo en Disney Plus. La primera serie de Marvel Studios que desembarcó en el servicio de streaming de The Walt Disney Company fue WandaVision que estrenó su último episodio el pasado 5 de marzo. Los 9 episodios que presentan la historia completa de WandaVision pueden verse en exclusiva en Disney Plus.

Para más información: https://www.disneyplus.com/