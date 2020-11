Disney Plus: conoce los detalles de sus funcionalidades

un recorrido por las funcionalidades y características más destacadas de Disney Plus, el servicio de streaming de The Walt Disney Company.

A tan solo días de su lanzamiento, un recorrido por las funcionalidades y características más destacadas de Disney Plus, el servicio de streaming de The Walt Disney Company.

¿Qué más tienes que saber de Disney Plus?

Disney Plus es el servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney Company, que ofrece a todas las audiencias una combinación única e inigualable de contenido en su categoría para todos los miembros de la familia.

Disney Plus es el lugar exclusivo en América Latina de todo el contenido disponible de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, incluyendo títulos originales de lanzamiento global y una sólida colección de producciones locales que refuerzan el compromiso de The Walt Disney Company con la creación de contenido y la participación de talento latinoamericano. En Disney Plus hay estrenos y presencia permanente de contenido disponible Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en Disney+, con excepción de títulos selectos que también podrán verse en canales Disney y cines.

El catálogo de Disney Plus cuenta con más de 40 series, películas, cortos y documentales originales de la plataforma, incluyendo The Mandalorian, la primera serie de acción real de STAR WARS ganadora de 7 premios Emmy®, que hoy como todos los viernes estrenó un nuevo episodio en la plataforma, y la película LA DAMA Y EL VAGABUNDO de The Walt Disney Studios que reversiona el clásico animado de 1955 en acción real. Próximamente se sumarán nuevos títulos, entre ellos: AMADRINHADA una película de comedia sobre una joven e inexperta hada madrina en entrenamiento llamada Eleanor (Jillian Bell), quien al descubrir que su profesión está a punto de extinguirse decide demostrarle al mundo que aún se necesitan hadas madrinas; y 15 de enero se estrenará WandaVision de Marvel, otra de las series originales y exclusivas de la plataforma. Ahora conoce algunas de sus funcionalidades de Disney Plus.

Funcionalidades de Disney Plus

Navegación inteligente:

• Pantalla de inicio con destacados y nuevos lanzamientos de cada marca.

• Búsqueda de películas, series, cortos y documentales por género,

título y/o por personaje.

Personalización:

Posibilidad de crear hasta 7 perfiles diferentes por suscripción, y que cada integrante de la familia pueda guardar sus preferencias para ver lo que quiera, cuando lo desee.

Opción de editar los perfiles de los distintos usuarios con el avatar de su personaje favorito, para su fácil identificación.

Sección «Recomendaciones para Ti» que sugiere nuevas películas y series basadas en las vistas previamente.

Soporte de uso multilenguaje, con hasta 15 idiomas para el contenido original (en audio y subtítulos), incluyendo español (Latinoamérica).

Subtitulados customizados, con diferentes tamaños, colores y tipos de tipografías.

Contenidos inéditos:

Información adicional: sinopsis, créditos del elenco, avances, extras y detrás de escena, entre otros contenidos especiales.

Perfil Niños:

Configuración de perfil para niños, fácil de usar y con contenido apropiado para su edad.

Flexibilidad:

Con un simple clic, se puede incluir contenido en “Mi Lista” para verlo más tarde.

Función «Continuar viendo» para terminar de ver contenidos empezados previamente.

Visualización sin internet:

Todos los contenidos pueden descargarse para verlos más tarde sin conexión a internet, sin restricciones en la cantidad de veces, en hasta 10 dispositivos diferentes.

#Separadosperojuntos:

Función “Groupwatch”: Disney+ ofrece la oportunidad de disfrutar de todos los contenidos junto con familiares y amigos a distancia. A través de dispositivos móviles, se pueden sumar hasta 7 personas en un “cuarto virtual” donde se inicia la película o serie de manera sincronizada entre suscriptores de Disney+, brindando la posibilidad de disfrutarlo en conjunto e interactuar utilizando emojis.

Compartir en redes sociales: en dispositivos móviles, los suscriptores pueden compartir fácilmente contenido de Disney+ con amigos y familiares a través de aplicaciones de mensajería o en plataformas sociales. Para compartir, los suscriptores simplemente presionan el botón «compartir» que se encuentra en la página de detalles de un título de Disney+, seleccionan el medio preferido y con quién quieren compartir. El botón de compartir redactará un mensaje precargado para acompañar al contenido compartido, pero los suscriptores pueden sobrescribirlo con un mensaje personal antes de enviarlo. Los destinatarios pueden hacer clic en el enlace compartido para ir directamente al título de Disney+ y, si ya es un suscriptor, comenzar a mirar.

TECNOLOGÍA

Los fans pueden disfrutar de una fantástica experiencia de visualización en alta definición, con reproducción hasta 4K HDR y audio Dolby Atmos 7.1, en los dispositivos adecuados.

Dispositivos compatibles: Está disponible en una amplia gama de dispositivos móviles, Smart TV, también consolas de juegos y reproductores multimedia conectados a internet. Para una mejor experiencia, se recomienda estar conectado internet de alta velocidad.

MÓVILES

Apple iOS (iPhone y iPad): disponible en todos los territorios.

Android (teléfono y tableta): disponible en todos los países de América Latina.

Fire de Amazon: disponible en todos los países de América Latina y la mayoría de los países del Caribe y territorios de ultramar.

Visita DisneyPlus.com para obtener más información sobre el servicio.