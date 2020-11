Disney Plus ya está disponible en la plataforma Roku en América Latina

Disfruta de Disney Plus en tu dispositivo Roku y podrás disfrutar del contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic y mucho más.

Roku anunció que Disney Plus, el servicio de streaming por suscripción del Walt Disney Company, ya está disponible en la plataforma Roku en América Latina. A partir de hoy, los usuarios de Roku podrán hacer streaming de películas y series de televisión de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic directamente en dispositivos Roku compatibles.

Disfruta de Disney Plus en tu dispositivo Roku

Disney+ es el destino exclusivo de la más completa y mejor selección de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, y National Geographic, así como producciones originales; y es el único servicio de streaming donde se podrá acceder a las películas disponibles de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

“Disney+ es uno de los canales más esperados en América Latina este año y estamos emocionados de darles la bienvenida a nuestra plataforma en la región”, dijo Yulia Poltorak, Directora de Distribución Internacional de Contenido de Roku. “Nuestros usuarios ya han disfrutado de la magia del contenido de Disney+ en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia e Irlanda, y ahora los usuarios de Roku en América Latina también podrán acceder al extenso catálogo de producciones originales de Disney y películas clásicas que ofrece algo para todos en la familia.«

Desde la magia de Maléfica hasta el asombro y la emoción de Star Wars, la biblioteca de Disney+ tiene algo para todos los gustos. Los muy anticipados Disney+ Originals incluyen The Mandalorian, The World According to Jeff Goldblum, Lady and the Tramp, y más. Adicionalmente, los usuarios de Roku podrán hacer streaming de casi todos los clásicos de Disney poco después del lanzamiento.

Con suscribirse a Disney+, los usuarios podrán hacer streaming sin anuncios y bajo demanda en hasta cuatro dispositivos simultáneamente y agregar hasta siete perfiles individuales. Los subscriptores también podrán disfrutar de recomendaciones personalizadas y crear perfiles de niños para tener una experiencia facil de navegar y con contenido infantil adecuado para todas las edades.

Los usuarios de Roku ya pueden descargar Disney Plus desde el Roku Channel Store, o encontrarlo en la categoría “Movies & TV” de la sección de Streaming Channels de la pantalla de inicio de Roku. Disney+ está disponible en dispositivos Roku y modelos de Roku TV en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

Para más información: https://www.roku.com/es-mx/