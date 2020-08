Las nuevas funciones de DiDi permiten una mejor coordinación entre el conductor y quien recibe, manteniendo la privacidad de la información.

DiDi, en compromiso con la salud de toda la comunidad dentro y fuera de su plataforma, anunció el lanzamiento de DiDi Entrega en las ciudades de Cuernavaca, Querétaro y Tijuana, con la finalidad de que los usuarios puedan enviar o recibir paquetes o mercancía sin tener que salir de casa, a través de conductores registrados en la plataforma.

DiDi entrega llega a Cuernavaca, Querétaro y Tijuana con nuevas funciones para realizar envíos seguros

“Con DiDi Entrega queremos apoyar que la gente permanezca en casa, mantener la actividad económica y, por otra parte, que los conductores de DiDi que tienen que seguir trabajando, pueden tener más oportunidades para incrementar sus ganancias”, mencionó Juan Andrés Panamá, Director de Operaciones de DiDi México.

El lanzamiento de DiDi Entrega en las ciudades de Cuernavaca, Querétaro y Tijuana se acompaña con la implementación de dos nuevas funciones, mismas que estarán disponibles próximamente a nivel nacional, para realizar envíos más seguros y eficientes:



Información del receptor. Al solicitar el viaje, el usuario que envía el paquete, además del origen y destino, también deberá ingresar el nombre y teléfono de la persona que lo recibirá, para que el conductor pueda contactarlo en caso de ser necesario. Sin embargo, el número de teléfono del receptor no será conocido por el conductor, ya que al llamar se mostrará como número oculto gracias al sistema de anonimización de DiDi.



Al solicitar el viaje, el usuario que envía el paquete, además del origen y destino, también deberá ingresar el nombre y teléfono de la persona que lo recibirá, para que el conductor pueda contactarlo en caso de ser necesario. Sin embargo, el número de teléfono del receptor no será conocido por el conductor, ya que al llamar se mostrará como número oculto gracias al sistema de anonimización de DiDi. Código de entrega. Cuando el conductor inicia el viaje con el paquete, la persona que lo envía recibirá vía SMS un código único de 4 dígitos y un enlace de monitoreo en tiempo real, los cuales deberá compartir con el destinatario. Al llegar el conductor con el paquete, la aplicación solicitará que se ingresen los dígitos del código de entrega, con lo cual se verifica la recepción del paquete y procede la finalización del viaje. De esta forma, el sistema se asegura de que el envío se complete correctamente.

DiDi Entrega se solicita a través de la aplicación de DiDi Pasajero, en un horario de 6:00 a 23:00 h, los paquetes deberán cumplir con las siguientes características:

● Que sean transportables en la cajuela del vehículo

● Que no dañen ni maltraten el vehículo

● Que no pongan en riesgo al conductor

● Que no sean seres vivos

● Que no infrinjan las disposiciones legales o sean objetos controlados

El usuario que solicite el servicio pagará el equivalente al viaje, con cargo a su tarjeta bancaria. Si el pago es en efectivo, este deberá realizarse al momento de iniciar el viaje con el paquete. Cabe aclarar que solo los conductores con las calificaciones mas altas y con mayor número de viajes podrán brindar el servicio de DiDi Entrega, con el objetivo de brindar mayor calidad en el servicio.



Barreras plásticas para DiDi Taxi

Este lanzamiento de DiDi Entrega coincide con la puesta a disposición de barreras plásticas y kits de material desinfectante para los conductores de DiDi Taxi, con el objetivo de reducir la probabilidad de contagio en los viajes. La capital oaxaqueña fue pionera con este proceso a partir del 11 de agosto, mientras que la ciudad de la eterna primavera lo hará a partir del día de hoy.

“Somos conscientes de que estamos en periodo de transición y no debemos bajar la guardia. Por ello, DiDi Entrega ya está en 21 ciudades, y desde la semana pasada, los conductores de DiDi Taxi en Cuernavaca y Oaxaca ya pueden adquirir barreras plásticas y kits de material desinfectante. Ambas acciones tienen el objetivo de prevenir contagios y apoyar a los mexicanos en el camino hacia la nueva normalidad”, finalizó Juan Andrés Panamá.



Para obtener más información sobre DiDi, visita: mexico.didiglobal.com y didiglobal.com/news.

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook DiDi México, Twitter @DiDi_Mexico e Instagram @didi_mexico.