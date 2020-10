Juegos gratis: Saints Row IV: Re-Elected, Blasphemous y Assetto Corsa Competizione

Si cuentas con una suscripción activa a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, ¡no te pierdas este emocionante evento de Días de juego gratis!

by Dean Shimabukuro, director sénior de programación de marketing de Xbox.

Si cuentas con una suscripción activa a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, te invitamos a salvar la tierra de una invasión alienígena, realizar brutales combos contra hordas de grotescos monstruos y experimentar una simulación de carreras de primer nivel en Saints Row IV: Re-Elected, Blasphemous y Assetto Corsa Competizione del jueves 8 de octubre a las 12:01 a. m. PDT al domingo 11 de octubre a las 11:59 p. m. PDT (consulta tu horario local).

Cómo empezar a jugar

Encuentra e instala los juegos en Xbox.com. Si quieres adquirir un juego desde Microsoft Store, deberás iniciar sesión con tu cuenta para ver la opción de instalarlo con tu membresía de Xbox Live Gold. Para descargarlo desde tu consola, simplemente haz clic en el área de Miembros Gold en el menú de inicio de tu Xbox One.

Sigue disfrutando

Si quieres continuar con toda la diversión de estos increíbles títulos y conservar tus logros más el puntaje que hayas obtenido una vez que el evento de Días de juego gratis haya terminado, adquiere estos títulos y otras ediciones con descuento (los precios pueden variar dependiendo de la región).

Información y descuentos de los juegos

Saints Row IV: Re-Elected

¿Gameplay extravagante? Listo. ¿Armas impresionantes? Listo. ¿Superpoderes descabellados? Listo. ¿Extraterrestres malvados? Listo. Espera… ¿Extraterrestres? ¡Sí! Saints Row IV: Re-Elected tiene todo eso y más. Velo con tus propios ojos, ¡es divertido y está lleno de acción! Juega como el jefe de los Saints, presidente de Estados Unidos de América y Puckish Rogue, con amigos nuevos y viejos a tu lado más un arsenal de extravagantes armas y superpoderes. ¿Lograrás salvar al mundo del malvado Zinyak? Re-Elected también incluye dos expansiones: Enter The Dominatrix y How The Saints Save Christmas. ¡Prepárate para pasar horas de genuina diversión!

Blasphemous

Blasphemous es un brutal juego de plataformas de acción con ágiles combates hack’n slash ambientado en el mundo de pesadilla de Cvstodia. Explora, mejora tus habilidades y realiza ejecuciones salvajes contra las hordas de enemigos que se interponen entre tú y tu búsqueda para ponerle fin a una maldición eterna.

Assetto Corsa Competizione

Prepárate para experimentar todos los baches y obstáculos de circuitos emblemáticos como: Silverstone, Circuit de Spa-Francorchamps, Brands Hatch, Monza y Nürburgring gracias a la tecnología Laserscan. Assetto Corsa Competizione ofrece un increíble nivel de realismo en sus autos oficiales y en la pista con múltiples modos para que los corredores de simulación entren en juego, incluidos Endurance y Sprint, tanto en modo individual como multijugador. Es hora de salir de los pits y experimentar el campeonato homologado por la FIA GT3 por tu cuenta. ¡Pero eso no es todo! Tenemos un descuento adicional en el juego base por tiempo limitado en Microsoft Store.

Si cuentas con una suscripción activa a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, ¡no te pierdas este emocionante evento de Días de juego gratis! Haz clic aquí para obtener más información sobre los Días de juego gratis y no te despegues de Xbox Wire en Español para enterarte de los próximos eventos, así como de las últimas noticias sobre Xbox.