Ford nos unimos a la celebración del Día de la Tierra con 10 compromisos sustentables

Este 22 de abril, nos unimos a la celebración del Día internacional de la Tierra con 10 compromisos sustentables de Ford.

Todos los días la Tierra nos pide a gritos que actuemos y este año nos ha demostrado lo poderosos que podemos ser cuando nos unimos por un objetivo claro y mucho más grande que nosotros. Hoy, entendemos que la sustentabilidad y el cuidado del planeta no solo radican en la protección de los ecosistemas, sino también en el desarrollo pleno de cada persona.

Sabemos que el futuro está en nuestras manos y que todo empieza con pequeñas acciones que hacen un cambio enorme, pues no es necesario que seamos unos expertos que hagan todo, sino gente comprometida que sume a esta gran causa.

10 compromisos sustentables de Ford

En Ford, trabajamos de la mano de nuestros colaboradores para lograrlo y ser parte activa del cambio que necesitamos. Este 22 de abril, nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Tierra con 10 compromisos sustentables:

Aprovechar el agua

Ford tiene la meta de utilizar cero agua potable en procesos productivos para el 2025, por ello, sus plantas de producción en nuestro país realizan un excelente trabajo para cumplir con los objetivos de la empresa. Por ejemplo, en su planta de motores localizada en Chihuahua se utiliza un 100% de agua reciclada, mientras que en sus plantas situadas en Cuautitlán e Irapuato, se está trabajando en dos proyectos de captación de agua pluvial que les permitirán aprovechar 1,900 m3 en días de lluvia intensa y 5,000m3 en un mes, respectivamente.

Adicional en su planta de Irapuato, ya se utilizan en un 100% mingitorios secos, esto con la finalidad de ahorrar agua y evitar contaminarla con residuos, mientras que la planta de Hermosillo utiliza 45% de agua reciclada para todos sus procesos productivos.

Reforestar

Los bosques son indispensables para combatir el cambio climático y son la principal fuente de oxígeno para el planeta y su biodiversidad. Además, casi el 75% del agua potable accesible para el mundo se encuentra dentro o alrededor de los bosques. A lo largo de los años, gracias al compromiso y dedicación de la familia de Ford de México, hemos plantado miles de árboles en el Nevado de Toluca, en el parque Alameda Bicentenario y en el parque Central para ayudar a salvar la vida de los ecosistemas y detener la erosión de los suelos.

Reciclar

En nuestro camino para convertirnos en un negocio basado 100% en una economía circular, el reciclaje se ha vuelto indispensable. En muchas ocasiones, cuando hablamos de reciclaje pensamos únicamente en papel o en plásticos, sin embargo, existen muchos otros materiales que pueden ser reciclados para convertirse en nuevos productos. Tal es el caso de los componentes que conforman los autos Ford, los cuales están hechos de baterías usadas, botellas, llantas, empaques de cartón, fibras naturales, entre otros. Globalmente, Ford recicla en promedio 1.2 mil billones de botellas de plástico para realizar autopartes cada año.

Ford se apoya de otras empresas como Hp y McDonald´s, a nivel global, para reciclar y encontrar nuevas tecnologías que nos permitan seguir elaborando materiales sustentables.

Apoyar a comunidades

En los lugares donde tenemos presencia, trabajamos de la mano con las comunidades que nos rodean para brindarles los recursos que necesitan. Por ejemplo, nuestros colaboradores en Hermosillo impulsaron la construcción de un centro comunitario con cocina, baños y un filtro que permite distribuir el agua potable de la zona, distribuyendo 150 litros por casa, mientras que otras 65 ya cuentan con su propio filtro.

Otro ejemplo son nuestros colaboradores de Cuautitlán, quienes recolectan tapitas de PET para donarlas a una Asociación Civil que apoya los tratamientos de niños con cáncer. Estos mismos colaboradores participaron en la limpieza del Lago de Guadalupe en el 2019, recogiendo más de 2 millones de toneladas de basura.

Las personas primero

Desde los inicios de la compañía, su fundador, Henry Ford, comprendió la importancia de reconocer el talento y el desarrollo de sus colaboradores. Por ello, hoy Ford es una empresa diversa y enfocada en reconocer el trabajo de las personas, mientras impulsa la inclusión, la equidad y el respeto en todas sus áreas. En México contamos con programas como She goes Further o Women of Ford para impulsar la participación de mujeres en nuestros equipos. Actualmente el 42% del Comité Directivo de Ford México son mujeres.

Trabajar en conjunto

Es indispensable entender que las empresas, incluso si son de distintas industrias, deben trabajar en equipo para encontrar soluciones sostenibles que permitan el desarrollo de los negocios mientras cuidan el planeta. En todas nuestras plantas trabajamos para que aquellos que participan en nuestra cadena de distribución y suministro utilicen empaques reciclados y reciclables en su totalidad. Así, seguimos operando con un enfoque sustentable de 360°.

Ahorrar energía y reducir emisiones

Día con día buscamos reducir nuestra huella de carbono en cada uno de nuestros procesos, por ello, invertimos en tecnologías que nos permitan utilizar otras fuentes que sean amigables con el medio ambiente y representen importantes ahorros.

En México todas nuestras plantas utilizan iluminación LED para ahorrar energía mientras producimos vehículos. Para el 2035 Ford tiene la meta de utilizar en sus plantas 100% de energía renovable.

Garantizar la seguridad

Así como la salud es un derecho humano, la seguridad también lo es. Cada año, desarrollamos nuevas políticas y prácticas que nos permiten garantizar espacios seguros de trabajo para nuestros colaboradores, ya que para nosotros las personas son lo primero. Como resultado, durante los últimos dos años, a nivel global, no hemos tenido ningún accidente fatal.

En el mismo sentido, nuestros vehículos están hechos para proteger a los conductores y sus seres queridos, por eso, su calidad se evalúa con los más altos estándares de seguridad, utilizando tecnologías que nos permitan avanzar hacia el futuro de la movilidad.

Impulsando la educación

Hoy sabemos que la educación es el motor que mueve y transforma a la sociedad. Por ello, desde hace 55 años, el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores ha construido y donado 212 escuelas primarias públicas en nuestro país, donde estudian cerca de 80,000 niños y 1.6 millones se han graduado a lo largo de este tiempo y, para garantizar el aprendizaje de las nuevas generaciones e impulsar eficazmente su desarrollo profesional, adicionalmente se han realizado donaciones de lentes y tabletas que permiten mejorar la formación de nuestros pequeños.

Construir el futuro

Mientras cumplimos con las necesidades actuales de nuestros clientes y colaboradores, estamos dejando las bases para el futuro de nuestro negocio. Por un lado, trabajamos en conjunto con gobiernos, organizaciones y otras empresas para desarrollar nuevas propuestas de movilidad sustentable, como los vehículos eléctricos, los nuevos sistemas de manejo de asistencia para el conductor y el progreso hacia el transporte y las ciudades inteligentes.