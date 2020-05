Especial Día de la Madre: E!, Keeping Up With The Kardashians el 10 de mayo

Las Kardashians te invitan a celebrar el "Día de la Madre" junto a su clan y revelan el significado detrás de cada uno de sus hijos.





Con motivo de la llegada de una de las fechas más amadas por las Kardashians-Jenner, la familia invita a la audiencia a celebrar la misma junto a ellas a través de un maratón de episodios especiales de la gran producción exclusiva de E!, Keeping Up With The Kardashians el domingo 10 de mayo a partir de las 2:30 PM

Día de la Madre Keeping Up With The Kardashians

Con su drama y característica polémica la familia más excéntrica y querida de la TV, una vez más compartirán toda la intimidad de sus vidas y cómo celebran esta fecha tan especial para cada una de ellas.

A excepción de Kendall, ya todas son madres, y saben llevar muy bien sus roles. Por eso, compartirán con la audiencia los momentos más divertidos y emocionantes junto a sus hijos, sus embarazos, sus transiciones hacia la maternidad, ¡y mucho más!.

La familia Kardashian-Jenner desde hace varios años se han caracterizado por llevar su apellido a lo más alto de la industria; no obstante, otro hecho que lleva a que las hermanas estén en boca de sus seguidores es la particularidad en los nombres que les ponen a sus hijos.

North, Chicago, Saint, Psalm, Stormi, True, Penélope Scotland, Mason Dash, Reign Aston y Dream Renée, son los peculiares nombres de los hijos de la mediática familia que han llevado a sus fanáticos a preguntarse: ¿qué significado tiene cada uno de ellos?

Kourtney tiene tres hijos al lado de su expareja, Scott Disick: Mason Dash: según Kourtney, el primer nombre se lo aconsejó su tía Karen Houghton, quien dijo que Mason significa lo mismo tanto en inglés como en armenio: “trabajador de piedra”. El segundo es la abreviatura de Kardashian y fue el apodo de su padre, Robert. Penélope Scotland: el primero es un clásico nombre griego que significa “tejedora”, pero Kourtney lo escogió porque le pareció lindo. El segundo fue sugerido por Kris Jenner. Reign Aston: este es un nombre que la empresaria siempre había querido ponerle a uno de sus hijos.

Kim Kardashian junto a Kanye West, tienen cuatro hijos:

North: es un nombre referente a un punto cardinal, apropiado para cualquier género.

Saint: este nombre surgió por lo difícil que fue para Kim el embarazo.

Chicago: es en honor a la ciudad donde creció Kanye, la misma que menciona en varias de sus canciones.

es en honor a la ciudad donde creció Kanye, la misma que menciona en varias de sus canciones. Psalm: refiere a salmo que significa canto en hebreo. Este nombre surgió gracias a que Kanye ha tomado el camino del cristianismo.

Asimismo, Khloé junto a su expareja, Tristan Thompson, son padres de True que, según sus declaraciones, es un nombre inspirador y aspiracional.

Por último, la más pequeña de las hermanas, Kylie Jenner, es madre de Stormi junto al rapero Travis Scott. Según la empresaria, este nombre es una abreviatura de “tormenta” y para ella su hija llegó después de una tempestad.

No te pierdas este emocionante especial «Día de la Madre” Keeping Up With The Kardashians”, el próximo 10 de Mayo a partir de las 2:30 PM

https://www.eonline.com