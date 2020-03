Día de la galleta Oreo: diez cosas que no sabías de la galleta favorita de todos los tiempos

Para festejar el cumpleaños número 108 de la galleta favorita de todos los tiempos, te presentamos las 10 cosas que no sabías de Oreo.

El viernes 6 de marzo, se celebra el Día de la galleta Oreo, una de las marcas más emblemáticas de Mondelēz International.

Para festejar el cumpleaños número 108 de la galleta favorita de todos los tiempos, te presentamos las diez cosas que no sabías de Oreo:

1. Oreo llegó al mercado el 6 de marzo de 1912 por la National Biscuit Company, hoy conocida como Nabisco, marca perteneciente a nuestro grupo.

2. Tiene más de 50 sabores, como: crema de cacahuate, red velvet, rol de canela, dulce de leche, pay de limón. Cada sabor se adapta a los gustos de la localidad en donde son vendidas.

3. Llegó a México hace 25 años es una de las preferidas en el mercado en el segmento de galletas sándwich.

4. Se vende en más de 100 países, siendo la galleta más vendida del siglo XXI.

5. Se encuentra entre las 5 marcas con más likes en FB a nivel global.

6. Pertenece al grupo de “billion-dollar brands”, marcas con más de mil de millones de dólares de ingresos anuales.

7. Ha roto dos récord Guinness: uno por hacer la Oreo más grande del mundo, que pesó 73,4 kg y otro por lograr el mayor número de personas sumergiendo Oreo al mismo tiempo, gracias a la participación de miles de colaboradores de Mondelēz alrededor del mundo, incluyendo México.

8. Desde su aparición, se han vendido alrededor de 500 mil millones de galletas, que si se juntaran una sobre otra la torre de galletas podría darle la vuelta al mundo 5 veces.

9. Más del 50 % de los consumidores realizan el ritual de “Separa, saborea y sumerge”.

10. Ocupa el puesto número 5 en el listado de las marcas más cool para la generación Z y es la única galleta en la lista, de acuerdo con el estudio de Google “It’s Lit, a guide to what teens thinks is cool”.

Para más información: https://www.oreo.com/