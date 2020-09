Designed for Xbox: Nuevo diseño y compatibilidad ininterrumpida

Hoy empieza una nueva generación para el programa Designed for Xbox y queremos platicarte más sobre la compatibilidad de tus accesorios Xbox One favoritos.

by Alex Nunn, director de programación senior, Designed for Xbox

En Xbox, estamos convencidos de que los accesorios son una parte vital de la experiencia de juego. Los controles, audífonos y discos de almacenamiento para el catálogo de juegos que has coleccionado a través de los años ayudan a crear la mejor experiencia en Xbox. Tras el lanzamiento de la consola original de Xbox, el programa Designed for Xbox (Diseñado para Xbox) se ha enfocado en acercarse a nuestros socios para crear los mejores accesorios para Xbox en diversas categorías de productos. Con el nuevo lanzamiento de Xbox Series X, estamos comprometidos con mantener una compatibilidad ininterrumpida, ya que sabemos que el buen funcionamiento de los accesorios es increíblemente importante para tu experiencia al jugar.

Hoy empieza una nueva generación para el programa Designed for Xbox y queremos platicarte más sobre la compatibilidad de tus accesorios Xbox One favoritos. También presentaremos la nueva apariencia del sello Designed for Xbox y compartiremos algunas de las nuevas alianzas que nos entusiasman mucho, ya que representarán nuevas experiencias para los jugadores en Xbox Series X. Estamos muy emocionados por escuchar tu opinión al respecto.

Compatibilidad ininterrumpida

Antes de ir a las novedades, hablemos de lo que ya está más que probado y aceptado. Quizás te estés preguntando qué implica la llegada de una nueva generación de consolas para la colección de productos que tanto adoras. Si tienes algún accesorio favorito de Xbox One, como unos auriculares SteelSeries particularmente cómodos o un volante Thrustmaster Wheel al que le quieras subir el kilometraje, ¡tienes suerte! Designed for Xbox está trabajando muy duro con sus colaboradores para asegurar compatibilidad ininterrumpida con la mayor cantidad de productos posible.

Todos los accesorios Xbox One oficiales que se conectan a tu consola de manera alámbrica o vía USB también funcionarán en Xbox Series X, al igual que cualquier auricular que se conecte a través del puerto de 3.5 mm en tu control inalámbrico.

Algunos de los auriculares de cable óptico podrían requerir de una actualización del firmware para funcionar correctamente en el juego o para que puedas habilitar el chat de voz vía USB en consolas Xbox Series X. Las barras de sonido y los auriculares que no cuenten con dicha actualización podrían conectarse directamente al puerto óptico de tu televisor. A partir de Holiday, muchos productos como estaciones de carga para controles con el sello Designed for Xbox también incluirán una segunda ranura de carga para alimentar tanto los controles existentes como los nuevos controles inalámbricos.

El nuevo sello Designed for Xbox

A partir de hoy, verás que los accesorios con el sello Designed for Xbox tienen una apariencia renovada.

Ahora, el sello cuenta con un diseño más limpio y elegante, y dejaremos de utilizar el diseño anterior. Esta será la nueva apariencia de un sello que garantiza la misma seguridad y funcionamiento que ya conoces de los accesorios diseñados para Xbox.

¿Tienes dudas sobre la compatibilidad de tus accesorios con alguna plataforma? Revisa el costado del empaque. Ahí se especificará con precisión en qué consola podrás usarlos.

El sello Designed for Xbox es una muestra de lo cerca que estamos trabajando con nuestros aliados para probar la calidad, el desempeño y la seguridad de los productos en nuestro hardware Xbox. También demuestra nuestro compromiso por la compatibilidad ininterrumpida ahora que comienza una nueva era para los videojuegos. El sello Designed for Xbox garantiza que los accesorios brindarán la mejor experiencia de gaming posible en tu consola Xbox, sin importar la generación en la que juegues. Hemos sido parte de tu travesía y la de muchísimos otros en el mundo de los videojuegos desde los inicios de Xbox, y estamos muy felices de dar este nuevo paso hacia la próxima generación de juegos en Xbox.

Lo que nos espera

Hoy, Designed for Xbox se alía con más de 34 marcas de gaming de todo el mundo. Además, hemos expandido la lista de accesorios oficiales en categorías tales como accesibilidad, PC, Cloud Gaming e incluso American Girl. ¡Pero esto no será todo! Seguiremos ampliando el ecosistema de Xbox con productos y experiencias innovadoras, siempre manteniendo el alto nivel de calidad que tanto nos enorgullece. La misión de programa Designed for Xbox siempre ha sido buscar la mejor experiencia posible para ti y todos los jugadores a través de los mejores productos de tus marcas favoritas. Nuestros socios nos han apoyado constantemente en esto y, precisamente por eso, queremos continuar construyendo estas increíbles relaciones para el futuro de los videojuegos. Estamos muy entusiasmados por sumar nuevos nombres a este programa para ofrecer nuevas experiencias realmente únicas:

Bang & Olufsen es una marca de productos de audio de gama alta basada en Struer, Dinamarca. Todos los productos Bang & Olufsen se caracterizan por reunir sonidos nítidos, un diseño elegante y una calidad de factura incomparable. Desde 1925, Bang & Olufsen ha franqueado los límites de la tecnología de audio y ahora se suma al programa Designed for Xbox con una nueva selección de productos de gaming de gama premium.

Audeze es una compañía de tecnología en audio premium centrada en la ciencia, la innovación y el diseño. Su pasión por la precisión del audio les ha conducido a generar nuevas patentes y a ganarse una excelente reputación entre audiófilos, gamers y profesionales de la industria de todo el mundo. Audeze lanzará sus auriculares Penrose X Wireless Planar Magnetic Headset como su primer producto Designed for Xbox, y les emociona saber que los jugadores de Xbox Series X vivirán una experiencia única en cuanto a calidad de audio.

OtterBox , la marca predilecta de fundas protectoras de smartphones se alió con Xbox para desarrollar accesorios de próxima generación. OtterBox revelará un portafolio integral de accesorios a principios de 2021, los cuales les ayudarán a los jugadores a mantenerse conectados en los momentos más importantes, sin importar dónde estén. Como la marca líder en protección de dispositivos móviles desde hace mucho tiempo, en el equipo de OtterBox están muy emocionados por crear diseños para Xbox en esta nueva era de movilidad sin límites.

Nacon es una marca francesa creada en 2015 que diseña y distribuye una amplia variedad de accesorios que buscan satisfacer las necesidades de todos los jugadores en consola y PC, desde quienes juegan solo por diversión hasta los profesionales. Nacon desarrollará nuevos controles oficiales para Xbox One, Xbox Series X y PC, así como accesorios para juegos móviles y para juegos en la nube con Xbox Game Pass Ultimate.

Honeycomb Aeronautical es líder en hardware para simuladores de vuelo, tanto de uso casual como para entrenamiento de vuelo. Ahora, trabajarán de cerca con Microsoft para desarrollar la próxima generación de controles de vuelo para Xbox Series X y Microsoft Flight Simulator.

Geek Made Designs se especializa en crear "muebles para tu control", con sus líneas de bases para controles hechas de madera. Su amor por los videojuegos y su pasión por el diseño se materializan en cada uno de sus productos e ideas para nuevas creaciones. Su equipo de creadores dedicados selecciona de manera individual cada pieza de madera de la región del Noroeste del Pacífico en América del Norte antes de tallar cada objeto y darle un acabado a mano.

Cable Matters ofrece una línea integral de cables, adaptadores, soportes y productos para redes diseñados para el hogar, la oficina o los centros de información. Ellos están muy emocionados por comenzar a trabajar con el sello Designed for Xbox para sus nuevos cables ópticos activos HDMI. Estos cables garantizarán que podrás disfrutar de la calidad de los gráficos de la siguiente generación de consolas; además contarán con distancias de hasta 10 metros, una distancia virtualmente imposible para los cables HDMI tradicionales.

No podemos esperar para conocer más de la nueva generación de soluciones con el sello Designed for Xbox y de trabajar con nuestros socios para ofrecer los mejores accesorios de Xbox del futuro. Visita https://www.xbox.com/en-US/designed-for-xbox para conocer más detalles.