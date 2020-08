Descarga y juega Hyper Scape ¡participa por regalos y muchas más sorpresas!

Para el lanzamiento de Hyper Scape, Ubisoft tiene preparado para ti un divertido concurso en el que podrás ser acceder a diferentes premios del juego.

Tras la fase de Beta Abierta de Hyper Scape, el nuevo battle royale free-to-play de Ubisoft Montreal, ahora está disponible de manera gratuita en su primera temporada para todo el mundo.

Para celebrar el lanzamiento de Hyper Scape, Ubisoft Latam tiene preparado para ti un divertido concurso en el que podrás ser acreedor a diferentes premios del juego.

Participar es muy fácil, sólo deberás descargar Hyper Scape, adentrarte en los distritos de Neo Arcadia, competir en vertiginosas partidas de Crown Rush y compartir vía Twitter tus mejores jugadas, ya sea en foto o video con la etiqueta #JugandoHyperScape. ¡Las más originales serán las acreedoras a diferentes premios del juego! Podrás ganar desde moneda in-game (BitCrowns), Pases de Batalla, gorras oficiales del juego así como playeras, los futuros títulos de Ubisoft (paquete de Watch Dogs Legion y Assassin’s Creed Valhalla), una silla gamer y muchas sorpresas más.

El concurso se abrirá desde las 16:00 HRS GMT-5 del día 11 de agosto y hasta el 1o de septiembre del año en curso. Los ganadores serán anunciados vía redes sociales la primera semana de septiembre. ¿Qué esperas para convertirte en un campeón?

Está disponible para jugar gratis en PC, PlayStation 4 y la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X.

Descarga el juego aquí: https://ubi.li/YoJ87.

Para más información sobre la extensión Crowncast que te permite ganar recompensas en tu pase de batalla simplemente por ver transmisiones en Twitch y detalles sobre el trepidante Battle Royale, visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/.

Acerca de Ubisoft

Ubisoft es un creador, editor y distribuidor líder de entretenimiento y servicios interactivos, con un rico portafolio de marcas de renombre mundial, incluyendo Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs, la serie de videojuegos de Tom Clancy, incluyendo Ghost Recon, Rainbow Six y The Division.

Para más información sobre Hyper Scape, por favor visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/game/hyper-scape.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/

