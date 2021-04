Dell se compromete con lograr cero emisiones para el 2050

Con motivo del Día Internacional de la Tierra, Dell Technologies trabaja con objetivos basados en la ciencia para reducir sus emisiones.

Con motivo del Día Internacional de la Tierra, Dell Technologies va más allá de sus objetivos sustentables para 2030 y está tomando el siguiente paso importante, comprometiéndose con alcanzar emisiones de gases de efecto invernadero (GHG por sus siglas en inglés) netas cero para el 2050.

Dell Technologies trabaja con objetivos basados en la ciencia para reducir sus emisiones, en todos los niveles, a través de la neutralización de lo que resta mientras nos acercamos al 2050.

Para lograrlo, el ‘cómo’ más importante con el que cuenta la empresa no es una meta, sino su fuerza de trabajo. Esta ambiciosa labor es impulsada por individuos y equipos de la empresa que están comprometidos con ayudar a lograr las cero de emisiones.

La innovación en tecnología, el aumento en la adopción de electricidad renovable y la ciencia del clima pueden incrementar el ritmo en el que el mundo haga la transición hacia las cero emisiones. Dell Technologies continuará evaluando y buscará ser ágil para aprovechar al máximo estos enfoques para acelerar su progreso.

Eliminar las emisiones es el compromiso más fuerte que pueden hacer los países y las empresas para detener el calentamiento global, y Dell Technologies está comprometido con cumplir este objetivo con el apoyo de las correctas acciones, medidas, socios y personas para alcanzarlo.

Para conocer más sobre cómo Dell Technologies trabaja rumbo a su objetivo, visita el blog ‘Getting to net zero: it takes an entire company’, escrito por Page Motes, líder de Sustentabilidad Corporativa en Dell Technologies.